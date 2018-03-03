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Путин объявил новую гонку вооружений, – международник

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Путин угрожает Западу новым ядерным вооружением
Путин угрожает Западу новым ядерным вооружением / 24 Канал

Путин своим выступлением перед федеральным собранием РФ, в котором он заявил о начале разработки нового ядерного вооружения, официально объявил новую гонку вооружения странам Запада, в первую очередь, США и НАТО.

Об этом сайту «24» рассказал политический эксперт Василий Мокан.

Столь детальное и пафосное представление Путиным нового вида вооружения – сигнал о том, что РФ демонстрирует свою силу миру, с интересами Москвы не просто нужно, а обязательно считаться в различных геополитических вопросах и конфликтах. Путин дал понять Западу – в первую очередь США – что он их не боится. И его основным и единственным аргументом в международных переговорах является военная мощь, –подчеркнул Мокан.

В то же время, как отмечает эксперт, с одной стороны, Путин показал, что российское высокотехнологичное оружие, как он его называет, даже не альтернатива, а чуть ли не лучшие мировые аналоги, которые сейчас существуют. С другой стороны, РФ уже несколько лет находится под санкциями, среди которых и запрет на сотрудничество именно в сфере ВПК и обменом технологиями. Особенно, что касается высокотехнологичных проектов. Поэтому, замечает Василий Мокан, понятно, что РФ отстает в технологиях от стран Запада. В частности, и по разработке нового вооружения. Но, говорит он, в своем выступлении Путин пытался убедить международное сообщество, что это не так, и Россия способна собственными силами представить достойную альтернативу в виде высокотехнологичного оружия.

По мнению политолога, в США и НАТО детально проанализируют выступление Путина. И на официальном уровне это не станет основанием для того, чтобы США и НАТО заявили о гонке вооружений.

На неофициальном уровне НАТО сейчас серьезно задумается над тем, что они могут противопоставить российским дальним ракетам с ядерными боеголовками, которые не ограничены в расстоянии. Ведь Россия прямо говорит, что такие межконтинентальные ракеты имеют в зоне доступа любую страну. И им не страшна ПВО. Очевидно, это выступление повлияет на международный порядок,
– отмечает Василий Мокан.

Скорее всего, по его словам, как реакцию Запада и США можно будет увидеть мировую кампанию по ограничению ядерного потенциала. В частности, в контексте существующего Соглашения о нераспространении ядерного оружия. Будет предложено либо его переподписать, или заключить новое. Потому что Россия не подтвердила дальнейшее соблюдение этого соглашения.

"США на своем технологическом уровне пытаться противопоставить что-то России в вооруженном плане, но на официальном призывать к восстановлению старых или подписанию новых соглашений по нераспространению ядерного оружия", – отметил Мокан.

Напомним, 1 марта Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он заявил об испытаниях новой крылатой ракеты с ядерным двигателем. По его словам, в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Во время его выступления даже показали видео испытания этой ракеты. По словам Путина, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Он также заявил, что Россия сумела создать эффективные противоракетные системы. В качестве примера он привел ракетный комплекс "Сармат", возможности которого также позволяют преодолевать ПРО. Фаза испытаний уже началась.

Что такое Договор о нераспространении ядерного оружия? Многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью помешать расширению круга государств, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых по условиям Договора обязательств по ограничению возможности возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии. Договор был одобрен Генассамблеей ООН 1 июня 1968 года и открыт для подписания 12 июля 1968 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне. 11 мая 1995 года более 170 стран-участниц согласились продлить действие Договора на неопределенный срок без каких-либо дополнительных условий.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин НАТО
Источник: 24 Канал
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