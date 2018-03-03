Путін оголосив нову гонку озброєнь, – міжнародник

Путін своїм виступом перед федеральними зборами РФ, в якому він заявив про початок розробки нового ядерного озброєння, офіційно оголосив нову гонку озброєння країнам Заходу, в першу чергу, США і НАТО.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Василь Мокан.

Настільки детальне і пафосне представлення Путіним нового виду озброєння – сигнал про те, що РФ демонструє свою силу світу, що з інтересами Москви не просто потрібно, а обов’язково рахуватися в різних геополітичних питаннях і конфліктах. Путін дав зрозуміти Заходу – в першу чергу США – що він їх не боїться. І його основним і єдиним аргументом на міжнародних переговорах є військова міць,

– підкреслив Мокан.

Водночас, як зазначає експерт, з одного боку, Путін показав, що російська високотехнологічна зброя, як він її називає, навіть не альтернатива, а ледь не кращі світові аналоги, які зараз існують. З іншого боку, РФ вже кілька років перебуває під санкціями, серед яких і заборона на співпрацю саме в сфері ВПК і обміну технологіями. Особливо, що стосується високотехнологічних проектів. Тому, зауважує Василь Мокан, зрозуміло, що РФ відстає в технологіях від країн Заходу. Зокрема, і з розробки нового озброєння. Але, говорить він, у своєму виступі Путін намагався переконати міжнародну спільноту, що це не так, і Росія здатна власними силами представити гідну альтернативу у вигляді високотехнологічної зброї.

На думку політолога, в США і НАТО детально проаналізують виступ Путіна. Та на офіційному рівні це не стане підставою для того, щоб США і НАТО заявили про гонку озброєнь.

На неофіційному рівні НАТО зараз серйозно задумається над тим, що вони можуть протиставити російським дальнім ракетам з ядерними боєголовками, які не обмежені у відстані. Адже Росія прямо говорить, що такі міжконтинентальні ракети мають у зоні доступу будь-яку країну. І їм не страшна ППО. Вочевидь, цей виступ вплине на міжнародний порядок,

– зазначає Василь Мокан.

Швидше за все, за його словами, як реакцію Заходу і США можна буде побачити світову кампанію щодо обмеження ядерного потенціалу. Зокрема, в контексті існуючої Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Буде запропоновано або її перепідписати, або укласти нову. Тому що Росія не підтвердила подальше дотримування цієї угоди.

"США на своєму технологічному рівні намагатимуться протиставити щось Росії в збройному плані, але на офіційному закликатимуть до відновлення старих чи підписання нових угод по нерозповсюдженню ядерної зброї", – зауважив Мокан.

Нагадаємо, 1 березня Путін виступив із щорічним посланням до Федеральних зборів. Серед іншого він заявив про випробування нової крилатої ракети з ядерним двигуном. За його словами, у Росії створена і пройшла випробування нова крилата ракета з ядерною енергетичною установкою. Під час його виступу навіть показали відео випробування цієї ракети. За словами Путіна, нова ракета володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту. Він також заявив, що Росія зуміла створити ефективні протиракетні системи. Як приклад він навів ракетний комплекс "Сармат", можливості якого також дозволяють долати ПРО. Фаза випробувань уже розпочалася.

Що таке Угода про нерозповсюдження ядерної зброї? Багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН з метою завадити розширенню кола держав, що мають ядерну зброю, забезпечити необхідний міжнародний контроль за виконанням державами узятих за умовами Договору зобов'язань щодо обмеження можливості виникнення збройного конфлікту із застосуванням такої зброї; створити широкі можливості для мирного використання атомної енергії. Договір був схвалений Генасамблеєю ООН 1 червня 1968 р. і відкритий для підписання 12 липня 1968 р. в Москві, Вашингтоні та Лондоні. 11 травня 1995 року понад 170 країн-учасниць погодилися продовжити дію Договору на невизначений термін без будь-яких додаткових умов.