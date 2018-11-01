Путин обогатил на около 55 миллионов связанные с РПЦ организации

Гранты от президента России Владимира Путина на сумму в 55,3 миллиона рублей (около 24 миллионов гривен) получили по меньшей мере 47 организаций (в частности, общественные организации, монастыри, приходы, епархии), имеющие отношение к Российской православной церкви. Произошло это по итогам очередного конкурса для некоммерческих организаций.

Соответствующая информация появилась на сайте Фонда президентских грантов, передает российское издание "Ведомости".

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Так, приход храма Святых новомучеников российских в Смоленске получил 2,2 миллиона рублей (чуть меньше чем 1 миллион гривен) на проект "Жемчужное ожерелье Святой Руси", которое направлено на развитие молодежного туризма и сотрудничества с Белорусской православной церковью.

Кроме того, 2,5 миллиона рублей будет иметь Якутска епархия: деньги должны пойти на проект "Храмы Якутии - историческое наследие России". Как заявили священнослужители, говорится о производстве 3 документальных фильмов, 10 видеороликов "Читаем Евангелие вместе" и 1 ролика о Пасхе.

Наибольший же среди этих организаций грант (10 миллионов рублей – около 4 миллионов гривен) выиграла организация РПЦ "Милосердие", что помогает бездомным.

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, в свою очередь, отметил, что победы связанных с РПЦ организаций легко объяснить.

С 2005 года в России проходит конкурс "Православная инициатива", поэтому такие некоммерческие организации имеют опыт написания заявок и к тому же подают их много – а чем больше заявок, тем выше шансы выиграть грант. Кроме того, заявки подают в основном приходы церквей, часто в селах. Для оформления заявки нужно быть юрлицом, а в маленьком селе есть всего два типа юрлиц – либо территориальное самоуправление, либо церковный приход. Обычно это небольшие гранты – к примеру, на строительство в селе парка, спортивных площадок. При этом, гранты получили и мусульмане, и еврейские проекты,

– отметил он.

По словам политолога Алексея Макаркина, РПЦ – традиционный партнер власти, поэтому с маленькими проектами ей можно помочь, например, если нужно поощрить активного священника.

"Глубинка является важной еще и потому, что во многих малых городах есть ощущение границы, уже ни на чем нельзя сэкономить, и реформы очень сильно по ним ударят. Поэтому и возникают мысли поддержать местных активистов, на проекты которых не нужно много денег", – добавляет эксперт.

Всего на два конкурса по грантам в 2018 году было подано 19 тысяч заявок, а победили 3573 проекта. Общая сумма грантов составила 7,8 миллиарда рублей (около 3 миллиардов гривен). Наибольший грант конкурса выиграло агентство "Концерты, фестивали, мастер-классы", которое потратит 112 миллионов рублей (почти 48 миллионов гривен) на проект "Юрий Башмет – молодым дарованиям России".



Кто получил самые большие гранты президента России в 2018 году

Напомним, во время выступления на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, президент России Владимир Путин заявил, что "русский мир" не определяется, по "этническому, национальному и религиозному признаку". По его словам, этот мир объединяет всех, кто чувствует себя духовно связанным с Россией, кто якобы считает себя носителями русского языка, культуры и русской истории.