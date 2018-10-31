Путин пообещал решительно защищать один большой "русский мир"

Российский президент считает, что "русский мир" никогда не строился исключительно по этническому или национальному признаку. Он объединяет всех, кто якобы чувствует себя связанным с Россией, – и их, по мнению Путина, нужно "решительно защищать".

Об этом Владимир Путин заявил на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Читайте также: "Все это всегда оборачивалось тяжелыми последствиями": Путин угрожает за попытки "разорвать" РПЦ

Так, глава Кремля подчеркнул, что ситуация в мире непростая. По его словам, сейчас растет напряжение, потому что "подрываются основы международного права и разрушается многолетние договоренности между странами".

Задействуется русофобия и другие формы агрессивного национализма в Украине, в странах Балтии, в ряде других стран. Переписывается история, проводится борьба с памятниками и русским языком,

– сказал Путин.

Российский президент убежден, что "людей запугивают и просто терроризируют".

"Мы будем решительно защищать ваши права и интересы. Использовать для этого все имеющиеся международные и двусторонние механизмы", – добавил он.

Путин подчеркнул, что "русский мир" не определяется, по "этническому, национальному и религиозному признаку". По его словам, этот мир объединяет всех, кто чувствует себя духовно связанным с Россией, кто якобы считает себя носителями русского языка, культуры и российской истории.

К слову, недавно президент России Владимир Путин сделал новое заявление относительно российской оккупации Крыма. Так, в этот раз глава Кремля заявил, что в России "никогда не забудут" день проведения псевдореферендума на оккупированном полуострове.



Это уже не первое высказывание относительно оккупации Россией Крыма от российского лидера. Так, ранее Путин сказал, что Севастополь всегда был в составе РФ – он не перешел в состав Украины, потому что о нем "просто забыли". Ранее президент РФ заявил, что Россия вовсе не стремится забирать новые территории, а Крым перешел в ее состав якобы по воле самих жителей полуострова.