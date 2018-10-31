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      Путин пообещал решительно защищать один большой "русский мир"

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      Путин в очередной раз пообещал защищать "русский мир"
      Путин в очередной раз пообещал защищать "русский мир" / Фото из открытых источников

      Российский президент считает, что "русский мир" никогда не строился исключительно по этническому или национальному признаку. Он объединяет всех, кто якобы чувствует себя связанным с Россией, – и их, по мнению Путина, нужно "решительно защищать".

      Об этом Владимир Путин заявил на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

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      Так, глава Кремля подчеркнул, что ситуация в мире непростая. По его словам, сейчас растет напряжение, потому что "подрываются основы международного права и разрушается многолетние договоренности между странами".

      Задействуется русофобия и другие формы агрессивного национализма в Украине, в странах Балтии, в ряде других стран. Переписывается история, проводится борьба с памятниками и русским языком,
      – сказал Путин.

      Российский президент убежден, что "людей запугивают и просто терроризируют".

      "Мы будем решительно защищать ваши права и интересы. Использовать для этого все имеющиеся международные и двусторонние механизмы", – добавил он.

      Путин подчеркнул, что "русский мир" не определяется, по "этническому, национальному и религиозному признаку". По его словам, этот мир объединяет всех, кто чувствует себя духовно связанным с Россией, кто якобы считает себя носителями русского языка, культуры и российской истории.

      К слову, недавно президент России Владимир Путин сделал новое заявление относительно российской оккупации Крыма. Так, в этот раз глава Кремля заявил, что в России "никогда не забудут" день проведения псевдореферендума на оккупированном полуострове.

      Это уже не первое высказывание относительно оккупации Россией Крыма от российского лидера. Так, ранее Путин сказал, что Севастополь всегда был в составе РФ – он не перешел в состав Украины, потому что о нем "просто забыли". Ранее президент РФ заявил, что Россия вовсе не стремится забирать новые территории, а Крым перешел в ее состав якобы по воле самих жителей полуострова.

      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 Канал
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