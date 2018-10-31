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      Путін пообіцяв рішуче захищати один великий "русский мир"

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      Путін вкотре пообіцяв захищати "русский мир"
      Путін вкотре пообіцяв захищати "русский мир" / Фото з відкритих джерел

      Російський президент вважає, що "русский мир" ніколи не будувався виключно за етнічною чи національною ознакою. Він об'єднує всіх, хто нібито відчуває себе пов'язаним з Росією, – і їх, на думку Путіна, потрібно "рішуче захищати".

      Про це Володимир Путін заявив на VI Всесвітньому конгресі російських співвітчизників, які проживають за кордоном.

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      Так, очільник Кремля наголосив, що ситуація у світі – непроста. За його словами, зараз зростає напруга, бо "підриваються основи міжнародного права та руйнуюється багаторічні домовленості між країнами".

      Задіюється русофобія і інші форми агресивного націоналізму – в Україні, в країнах Балтії, в низці інших країн. Переписується історія, проводиться боротьба з пам`ятниками та російською мовою,
      – сказав Путін.

      Російський президент переконаний, що "людей залякують і просто тероризують".

      "Ми будемо рішуче захищати ваші права та інтереси. Використовувати для цього усі наявні міжнародні та двосторонні механізми", – додав він.

      Путін наголосив, що "русский мир" не визначається, за "етнічною, національною і релігійною ознакою". За його словами, цей світ об'єднує всіх, хто відчуває себе духовно пов'язаним з Росією, хто нібито вважає себе носіями російської мови, культури та російської історії.

      До слова, нещодавно президент Росії Володимир Путін зробив нову заяву щодо російської окупації Криму. Так, цього разу очільник Кремля заявив, що у Росії "ніколи не забудуть" день проведення псевдореферендуму на окупованому півострові.

      Це вже не перше висловлювання щодо окупації Росією Криму від російського лідера. Так, раніше Путін сказав, що Севастополь нібито завжди був у складі РФ – він не перейшов до складу України, бо про нього "просто забули". Раніше президент РФ заявив, що Росія зовсім не прагне загарбувати нові території, а Крим перейшов у її склад нібито з волі самих жителів півострова.

      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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