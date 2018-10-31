"Все це завжди оберталося важкими наслідками": Путін озвучив погрози за спроби "розірвати" РПЦ

Російська православна церква докладає значних зусиль для зміцнення культурних і гуманітарних зв'язків Росії зі співвітчизниками з усього світу. Однак зараз багато хто намагається ці зв'язки зруйнувати.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на VI Всесвітньому конгресі російських співвітчизників, які проживають за кордоном.

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За його словами, зараз багато хто намагається різними способами "розірвати ці пута, розтягнути по національних квартирах".

Хочу підкреслити одне – політиканство в такій чутливій сфері завжди оберталося важкими наслідками. Насамперед для тих, хто це робить,

– пригрозив російський лідер.

Він додав, що борг Росії перед людьми – "зробити все для збереження духовної та історичної єдності". За словами Путіна, "все це" особливо важливо зараз, коли вирішуються питання, від яких напряму "залежить майбутнє Росії і багатьох країн світу".

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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