Путін збагатив на близько 55 мільйонів пов’язані з РПЦ організації

Гранти від президента Росії Володимира Путіна на суму у 55,3 мільйона рублів (близько 24 мільйонів гривень) отримали щонайменше 47 організацій (зокрема, громадські організації, монастирі, парафії, єпархії), що мають стосунок до Російської православної церкви. Сталося це за підсумками чергового конкурсу для некомерційних організацій.

Відповідна інформація з’явилася на сайті Фонду президентських грантів, передає російське видання "Ведомости".

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Так, прихід храму Святих новомучеників російських у Смоленську отримав 2,2 мільйона рублів (трохи менше ніж 1 мільйон гривень) на проект "Перлове намисто Святої Русі", що є спрямованим на розвиток молодіжного туризму та співпрацю з Білоруською православною церквою.

Крім того, 2,5 мільйона рублів матиме Якутська єпархія: гроші мають піти на проект "Храми Якутії – історична спадщина Росії". Як заявили священнослужителі, мовиться про виробництво 3 документальних фільмів, 10 відеороликів "Читаємо Євангеліє разом" і 1 ролика про Великдень.

Найбільший же серед цих організацій грант (10 мільйонів рублів – близько 4 мільйонів гривень) виграла організація РПЦ "Милосердя", що допомагає бездомним.

Гендиректор Фонду президентських грантів Ілля Чукалін, зі свого боку, зауважив, що перемоги пов'язаних з РПЦ організацій легко пояснити.

З 2005 року в Росії проходить конкурс "Православна ініціатива", тому такі некомерційні організації мають досвід написання заявок і до того ж подають їх багато – а чим більше заявок, тим вищими є шанси виграти грант. Крім того, заявки подають в основному парафії церков, часто в селах. Для оформлення заявки потрібно бути юрособою, а в маленькому селі є всього два типи юросіб – або територіальне самоврядування, або церковний прихід. Зазвичай це невеликі гранти – до прикладу, на будівництво в селі парку, спортивних майданчиків. При цьому, гранти отримали і мусульмани, і єврейські проекти,

– зазначив він.

За словами політолога Олексія Макаркіна, РПЦ – традиційний партнер влади, відтак з маленькими проектами їй можна допомогти, наприклад, якщо потрібно заохотити активного священика.

"Глибинка є важливою ще й тому, що в багатьох малих містах є відчуття межі, що вже ні на чому не можна заощадити, і реформи дуже сильно по них вдарять. Тому і виникають думки підтримати місцевих активістів, на проекти яких не потрібно багато грошей", – додає експерт.

Загалом на два конкурси щодо грантів у 2018 ці було подано 19 тисяч заявок, а перемогло 3573 проекти. Загальна ж сума грантів склала 7,8 мільярда рублів (близько 3 мільярдів гривень"). Найбільший грант конкурсу виграло агентство "Концерти, фестивалі, майстер-класи", яке витратить 112 мільйонів рублів (майже 48 мільйонів гривень) на проект "Юрій Башмет – молодим даруванням Росії".



Хто отримав найбільші гранти від президента Росії у 2018 році

Нагадаємо, під час виступу на VI Всесвітньому конгресі російських співвітчизників, які проживають за кордоном, президент Росії Володимир Путін заявив, що "русский мир" не визначається, за "етнічною, національною та релігійною ознакою". За його словами, цей світ об'єднує всіх, хто відчуває себе духовно пов'язаним з Росією, хто нібито вважає себе носіями російської мови, культури та російської історії.