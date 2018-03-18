Путин обратился к россиянам в связи с выборами президента РФ

Действующий хозяин Кремля Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах президента и назвал всех, кто за него отдал голоса, своей командой.

Произошло это на сцене митинга-концерта на Манежной площади в Москве, который проходит в эти минут. К слову мероприятие проходит под лозунгом "Россия. Севастополь. Крым" и посвящено четвертой годовщине присоединения Крыма к России, пишет РБК.

Читайте также: У Путина прокомментировали предварительные результаты выборов президента

"Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат! Вы – наша общая команда, а я член этой команды. И все, кто сегодня голосовал, – это наша большая многонациональная команда", – заявил политик.

По его словам, результат на президентских выборах – это признание сделанного в течение последних лет "при очень сложных условиях".

"Вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас есть такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Очень важно сохранить это единство, дорогие мои. Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед", – констатировал Путин.

Добавим, в мероприятии приняли участие около 35 тысяч человек.

Напомним, согласно результатам экзит-полов, Владимир Путин набрал 73,9% голосов.