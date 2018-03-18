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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін звернувся до росіян у зв'язку з виборами президента РФ

823 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Соцмережі

Чинний господар Кремля Володимир Путін подякував росіянам за підтримку на виборах президента та назвав усіх, хто за нього віддав голоси, своєю командою.

Сталося це на сцені мітингу-концерту на Манежній площі в Москві, який триває у ці хвилин. До слова захід проходить під гаслом "Росія. Севастополь. Крим" і присвячено його четвертій річниці приєднання Криму до Росії, пише РБК.

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"Спасибі вам велике за підтримку. Хочу звернутися і до тих, що тут сьогодні зібрався, в Москві, і до наших прихильників на всій території нашої величезної країни. Спасибі вам велике за результат! Ви – наша спільна команда, а я член цієї команди. І всі, хто сьогодні голосував, – це наша велика багатонаціональна команда", – заявив політик.

За його словами, результат на президентських виборах – це визнання зробленого упродовж останніх рок "за дуже складних умов".

"Бачу в цьому довіру та надію, надію наших людей на те, що ми будемо працювати так само напружено, так само відповідально та ще більш результативно. Спасибі, що у нас є така потужна, багатомільйонна команда. На нас чекає успіх! Дуже важливо зберегти цю єдність, дорогі мої. Дуже важливо залучити на свій бік і тих, хто міг голосувати і за інших кандидатів. Нам ця єдність є потрібною для того, щоб рухатися вперед", – констатував Путін.

Додамо, участь у заході взяли близько 35 тисячі осіб.

Нагадаємо, відповідно до результатів езкзит-полів, Володимир Путін набрав 73,9% росіян.

Теги: День виборів Новини Росії Вибори в Росії 2018 Новини політики Володимир Путін Москва
Джерело: 24 Канал
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