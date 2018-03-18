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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Путіна прокоментували попередні результати виборів президента

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У Путіна задоволені результатами виборів
У Путіна задоволені результатами виборів / Соцмережі

У передвиборчому штабі чинного господаря Кремля Володимира Путіна попередні результати виборів президента назвали "чудовими".

Про це заявив прес-секретар передвиборчого штабу Володимира Путіна Андрій Кондрашов, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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"Чудова цифра, незважаючи на те, що жодних цифр не ставили", – зауважив він.

Додамо, що після опрацювання 40% бюлетенів Путін набрав 74,22% голосів, натомість на попередніх виборах за нього своїй голоси віддали 63,6% росіян.

Нагадаємо, відповідно до результатів езкзит-полів, Володимир Путін набрав 73,9% росіян.

Теги: Володимир Путін Новини Росії День виборів Вибори в Росії 2018 Новини політики
Джерело: 24 Канал
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