У Путіна прокоментували попередні результати виборів президента
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У передвиборчому штабі чинного господаря Кремля Володимира Путіна попередні результати виборів президента назвали "чудовими".
Про це заявив прес-секретар передвиборчого штабу Володимира Путіна Андрій Кондрашов, передає інформаційна агенція "РИА Новости".
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"Чудова цифра, незважаючи на те, що жодних цифр не ставили", – зауважив він.
Додамо, що після опрацювання 40% бюлетенів Путін набрав 74,22% голосів, натомість на попередніх виборах за нього своїй голоси віддали 63,6% росіян.
Нагадаємо, відповідно до результатів езкзит-полів, Володимир Путін набрав 73,9% росіян.
Джерело: 24 Канал
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