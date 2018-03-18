У Путіна прокоментували попередні результати виборів президента

У передвиборчому штабі чинного господаря Кремля Володимира Путіна попередні результати виборів президента назвали "чудовими".

Про це заявив прес-секретар передвиборчого штабу Володимира Путіна Андрій Кондрашов, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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"Чудова цифра, незважаючи на те, що жодних цифр не ставили", – зауважив він.

Додамо, що після опрацювання 40% бюлетенів Путін набрав 74,22% голосів, натомість на попередніх виборах за нього своїй голоси віддали 63,6% росіян.

Нагадаємо, відповідно до результатів езкзит-полів, Володимир Путін набрав 73,9% росіян.