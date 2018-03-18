У Путина прокомментировали предварительные результаты выборов президента
В предвыборном штабе действующего хозяина Кремля Владимира Путина предварительные результаты выборов президента назвали "замечательными".
Об этом заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов, передает информационное агентство "РИА Новости".
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"Замечательная цифра, несмотря на то, что никаких цифр не ставили", – отметил он.
Добавим, что после обработки 40% бюллетеней Путин набрал 74,22% голосов, а на предыдущих выборах за него своей голоса отдали 63,6% россиян.
Напомним, согласно результатам экзит-полов, Владимир Путин набрал 73,9% россиян.
Источник: 24 Канал
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