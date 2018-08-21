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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину

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Путин и Меркель не договорились о транзите газа через Украину
Путин и Меркель не договорились о транзите газа через Украину / Фото из открытых источников

Во время переговоров президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель не достигли согласия в вопросе объемов транзита российского газа через Украину.

Об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Обсуждалась тема прогнозов объемов потребления газа на европейском континенте. Стороны отметили, что эти прогнозы сейчас достаточно противоречивы и существуют различные концепции. Очевидно, что потребление будет расти, но в какой степени – это, по-прежнему вопрос для дальнейшей обработки,
– заявил он.

Кроме того, по словам Пескова, Путин в очередной раз заверил, что транзит российского газа по Украине будет сохранено.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа провели переговоры в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями о ситуации в Украине и выразили сочувствие из-за того, что существует полная пробуксовка процесса по имплементации минских договоренностей. Как сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 30-40 тысяч "голубых касок" (миротворцев ООН). Журналист говорит, что Меркель, возможно, предлагала создать там международную администрацию. Однако, неизвестно, правдива лм эта информация, так как политики говорили за закрытыми дверями и без переводчиков. Никаких заключительных заявлений после встречи также не было.

Теги: Новости Украины Ангела Меркель Владимир Путин Северный поток-2 Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
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