Путін обговорив із Меркель транзит газу через Україну

Під час переговорів президент РФ Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель не досягли згоди у питанні об’ємів транзиту російського газу через Україну.

Про це у коментарі журналістам повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує ТАСС.

Обговорювалася тема прогнозів обсягів споживання газу на європейському континенті. Сторони наголосили, що ці прогнози зараз досить суперечливі і існують різні концепції. Очевидно, що споживання буде зростати, але в якій мірі – це, як і раніше, питання для подальшого опрацювання,

– заявив він.

Окрім того, за словами Пєскова, Путін вкотре запевнив, що транзит російського газу Україною буде збережено.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня провели переговори у Берліні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Меркель обмінялися думками щодо ситуації в Україні та виявили співчуття через те, що існує тотальне пробуксовування процесу щодо імплементації мінських домовленостей. Як повідомив головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, Меркель запропонувала Путіну ввести на Донбас 30-40 тисяч "блакитних шоломів" (миротворців ООН). Журналіст каже, що Меркель, можливо, пропонувала створити там міжнародну адміністрацію. Однак, невідомо, чи правдива ця інформація, оскільки політики говорили за зачиненими дверима і без перекладачів. Жодних заключних заяв після зустрічі також не було.