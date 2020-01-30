Путин отпустил израильтянку Иссахар, хотя она так и не признала свою вину

В четверг, 30 января, самолет премьера Израиля Биньямина Нетаньяху приземлился в Тель-Авиве вместе с освобожденной из российского плена Наами Иссахар. Кремль ожидал использовать девушку как "разменную монету", но под давлением Израиля был вынужден отпустить без каких-либо привилегий для себя за это.

Об освобождении гражданки Израиля сообщает российское издание "ТАСС".

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Дело Иссахар

25-летнюю Наами Иссахар задержали в аэропорту Москвы, когда она в апреле 2019 года летела из Индии в Тель-Авив. При осмотре у нее обнаружили 9 граммов гашиша.

Сама девушка подтвердила факт хранения вещества, но отрицала контрабанду. Впрочем российский суд принял решение о заключении ее на 7,5 лет за контрабанду наркотиков.

Кремль рассчитывал выменять гражданку Израиля на своего хакера Алексея Буркова, который был задержан на территории еврейского государства и об экстрадиции которого просили США.

Впрочем от такого обмена отказалась даже мать Наами Яффа Иссахар, которая не хотела, чтобы ее дочь была частью этой политической игры Путина. Как итог, Израиль выдал Буркова Штатам, а Иссахар стала ненужной России.

Непризнание вины и просьба о помиловании

Когда Путин ездил в Израиль на дни памяти жертв Холокоста, то об освобождении девушки у него просил премьер Нетаньяху и ее мать Яффа. Впрочем сама Наами отказалась просить о помиловании. Мол, обращений ее матери и премьера будет достаточно.

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Впоследствии накануне освобождения в среду, 29 января, Наами Иссахар таки попросила у Владимира Путина о помиловании. Впрочем, как утверждает ее защита, свою вину в контрабанде наркотиков девушка так и не признала.

Адвокаты объясняют: девушке ничего признавать, так как она даже не пересекала границу. Говорится о том, что девушка совершала пересадку в аэропорту, не покидая его.

Следовательно не может быть речи и о факте контрабанды. Это является еще одним доказательством того, что это дело было политически мотивированным.

Почему Кремль использует людей как обменный ресурс? Эту практику российская власть активно применяет, ведя вооруженную агрессию против Украины. Наших граждан безосновательно обвиняют и "осуждают" за вымышленные преступления на территории России и на оккупированных территориях Украины.



Как следствие, у России есть так называемый "обменный ресурс", которым можно воспользоваться при необходимости. Какой в этом смысл? Здесь есть несколько аспектов. Первый – можно вытащить из-за решетки важных свидетелей собственной агрессии, как это было в случае с Владимиром Цемахом.



Так же Россия таким образом может демонстрировать своим наемникам, что они избежат наказания за свои преступления, даже если их справедливо арестует суд. В условиях войны это сильно поднимает боевой дух боевиков и стимулирует их.