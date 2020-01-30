Путін відпустив ізраїльтянку Іссахар, хоча вона так і не визнала своєї вини

У четвер, 30 січня, літак прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху приземлився у Тель-Авіві разом зі звільненою з російського полону Наамі Іссахар. Кремль очікував використати дівчину як "розмінну монету", але під тиском Ізраїлю був змушений відпустити без будь-яких за це привілеїв для себе.

Про звільнення громадянки Ізраїлю повідомляє російське видання "ТАСС".

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Справа Іссахар

25-річну Нааму Іссахар затримали в аеропорту Москви, коли вона у квітні 2019 року летіла з Індії в Тель-Авів. При огляді у неї виявили 9 грамів гашишу.

Сама дівчина підтвердила факт зберігання речовини, але заперечувала контрабанду. Втім російський суд ухвалив рішення про ув'язнення її на 7,5 років за контрабанду наркотиків.

Кремль розраховував виміняти громадянку Ізраїлю на свого хакера Олексія Буркова, який був затриманий на території єврейської держави та про екстрадицію якого просили США.

Втім від такого обміну відмовилася навіть матір Наами Яффа Іссахар, яка не хотіла, щоб її донька була частиною цієї політичної гри Путіна. Як підсумок, Ізраїль видав Буркова Штатам, а Іссахар стала непотрібною Росії.

Невизнання провини та прохання про помилування

Коли Путін їздив до Ізраїля до днів пам'яті жертв Голокосту то про звільнення дівчини у нього просив прем'єр Нетаньяху та її матір Яффа. Втім сама Наама відмовилася просити про помилування. Мовляв, звернень її матері та прем'єра буде достатньо.

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Згодом напередодні звільнення у середу, 29 січня, Наама Іссахар таки попросила у Володимира Путіна про помилування. Втім, як стверджує її захист, власну провину у контрабанді наркотиків дівчина так і не визнала.

Адвокати пояснюють: дівчині нічого визнавати, позаяк вона навіть не перетинала кордон. Мовиться про те, що дівчина здійснювала пересадку в аеропорту, не покидаючи його.

Відтак не може бути мови і про факт контрабанди. Це є ще одним доказом того, що ця справа була політично вмотивованою.

Чому Кремль використовує людей як обмінний ресурс?Цю практику російська влада активно застособвує, ведучи збройну агресію проти України. Наших громадян безпідставно звинувачують та "засуджують" за вигадані злочини на території Росії та на окупованих територіях України.



Як наслідок, у Росії є так званий "обмінний ресурс", яким можна скористатися за необхідності. Який з цього сенс? Тут є кілька аспектів. Перше – можна витягнути з-за ґрат важливих свідків власної агресії, як це було у випадку з Володимиром Цемахом.



Так само Росія у такий спосіб може демонструвати своїм найманцям, що вони уникнуть покарання за свої злочини, навіть якщо їх справедливо ув'язнить суд. В умовах війни це неабияк підіймає бойовий дух бойовиків та стимулює їх.