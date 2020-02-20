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      Путин ответил россиянке, как прожить месяц на минимальный доход: Невозможно

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      Путин ответил россиянке, как прожить месяц на минимальный доход / Getty Images

      У президента России Владимира Путина жительница Санкт-Петербурга поинтересовалась, как прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц (примерно 4 тысячи 140 гривен). При этом хозяин Кремля отметил, что его зарплата – не самая высокая в России.

      На вопрос россиянки Путин ответил: "Думаю, что очень тяжело". Женщина также предположила, что зарплата президента России явно больше, а тот заметил: "Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата". Об этом свидетельствует опубликованное в сети видео разговора.

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      Женщина также пожаловалась, что на прожиточный минимум невозможно купить продукты в магазине, и спросила, как быть одиноким матерям, которые воспитывают детей.

      "Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа", – ответил Путин.

      После этого россиянка поставила вопрос о пенсиях людей с инвалидностью. Ее знакомый с инвалидностью второй группы получает 3 тысячи 800 рублей в месяц (примерно 1 тысяча 450 гривен).

      Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что может,
      – заверил российский президент.

      Женщина также пожаловалась, что у нее обнаружили отек мозга, поэтому у нее часто болит голова. На это Путин призвал ее не отчаиваться и заверил, что "все изменится".

      Жительница Санкт-Петербурга также пожаловалась, что суммы оплаты за квартиру, как и за капитальный ремонт, растут. На это хозяин Кремля отметил: "Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю – стоят развалившиеся дома. Просто разрушаются. Я спрашиваю, почему. А потому, что принятые законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой – запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится".

      В завершение разговора Путин резюмировал, что "у нас много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить".

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      Отметим, что Путин побывал в Санкт-Петербурге 19 февраля на памятных мероприятиях к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Новости политики Пенсия Минимальная зарплата Зарплата Деньги Владимир Путин
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