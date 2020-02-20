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      Путін відповів росіянці, як прожити місяць на мінімальний дохід: Неможливо прожити

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      Путін відповів росіянці, як прожити місяць на мінімальний дохід / Getty Images

      У президента Росії Володимира Путіна мешканка Санкт-Петербурга поцікавилась, як прожити на 10 тисяч 800 рублів на місяць (приблизно 4 тисячі 140 гривень). При цьому господар Кремля зазначив, що його зарплата – не найвища в Росії.

      На питання росіянки Путін відповів: "Думаю, що дуже важко". Жінка також припустила, що зарплата президента Росії явно більша, а той зауважив: "Не тільки у мене. Є набагато вищі зарплати. У президента не найвища зарплата". Про це свідчить опубліковане у мережі відео розмови.

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      Жінка також поскаржилася, що на прожитковий мінімум неможливо купити продукти в магазині, і запитала, як бути самотнім матерям, які виховують дітей.

      "Я розумію. Тому ми зараз цілу програму підтримки сімей з дітьми проводимо. Велика програма", – відповів Путін.

      Після цього росіянка поставила питання щодо пенсій людей з інвалідністю. Її знайомий з інвалідністю другої групи отримує 3 тисячі 800 рублів на місяць (приблизно 1 тисяча 450 гривень).

      Ми виходимо з того, що є якісь додаткові доходи. Звичайно, на ці гроші неможливо прожити. Держава робить все, що може,
      – запевнив російський президент.

      Жінка також поскаржилася, що в неї виявили набряк мозку, тож у неї часто болить голова. На це Путін закликав її не впадати у відчай і запевнив, що "все зміниться".

      Мешканка Санкт-Петербурга також поскаржилася, що суми оплати за квартиру, як і за капітальний ремонт, ростуть. На це господар Кремля зауважив: "Я в деякі країни приїжджаю, і дивлюся – стоять розвалені будинки. Просто руйнуються. Я питаю, чому. А тому, що прийняті закони, що не дозволяють підвищувати квартплату з одного боку, а з іншого – що забороняють виселяти тих, хто взагалі не платить. І все валиться".

      На завершення розмови Путін резюмував, що "у нас багато проблем у соціальній сфері, які держава повинна вирішити".

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      Зазначимо, що Путін побував у Санкт-Петербурзі 19 лютого на пам'ятних заходах до 20-річчя від дня смерті першого мера міста Анатолія Собчака.

       

      Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Пенсія Мінімальна зарплата Зарплата Гроші Новини Росії Володимир Путін
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