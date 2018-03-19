Путин "подогревает" новый вооруженный конфликт в центре Европы, – исследование

В Боснии и Герцеговине – небольшой стране на юго-востоке Европы, известной кровопролитной войной в 1990-х годах, снова может вспыхнуть вооруженный конфликт.

Так, в отчете исследовательского центра Foreign Policy Research Institute "Босния на русской плахе: угроза насилия и меры по его предупреждению" речь идет об активной милитаризации в Боснии и Герцеговины, передает Newsweek.

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Как отмечается в документе, президент РФ Владимир Путин поддерживает сепаратистов из числа этнических сербов, чтобы помешать Сараево интегрироваться на Запад. Эксперты предупреждают, что эта динамика может привести к конфликту в сердце Европы, подобному украинскому.

Милитаризация происходит в Республике Сербской. Местная полиция и другие правоохранительные органы проходят боевую подготовку с российскими инструкторами, накапливают вооружение и становятся все больше похожими на хорошо обученную и вооруженную армию,

– замечает издание после изучения отчета.

Между тем Москва также поддерживает формирование сербских вооруженных сил в Боснии и Герцеговине.

Усилия главы Кремля одобряет и президент-сепаратист Республики Сербской Милорад Додик, который недавно призвал к проведению в его регионе референдума о независимости от остальной Боснии и Герцеговины, несмотря на предупреждения международного сообщества, что такое голосование было бы незаконным.

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"Для Москвы Республика Сербская является очень удобной уязвимостью, которую можно использовать для дестабилизации Европы в любой момент. (...) Это настоящая пороховая бочка", – считает бывший высокопоставленный чиновник Пентагона США Майкл Карпентер.