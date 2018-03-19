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Путін "підігріває" новий збройний конфлікт у центрі Європи, – дослідження

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Путін підтримує мілітаризацію у Боснії та Герцеговині
Путін підтримує мілітаризацію у Боснії та Герцеговині / Фото з відкритих мереж

У Боснії та Герцеговині – невеликій країні на південному сході Європи, відомій кровопролитною війною в 1990-х роках, знову може спалахнути збройний конфлікт.

Так, у звіті дослідницького центру Foreign Policy Research Institute "Боснія на російській пласі: загроза насильства та заходи щодо його запобігання" йдеться про активну мілітаризацію в Боснії та Герцеговині, передає Newsweek.

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Як зазначається у документі, президент РФ Володимир Путін підтримує сепаратистів з числа етнічних сербів, щоб перешкодити Сараєво інтегруватися на Захід. Експерти попереджають, що ця динаміка може призвести до конфлікту в серці Європи, подібному до українського.

Мілітаризація відбувається в Республіці Сербській. Місцева поліція та інші правоохоронні органи проходять бойову підготовку з російськими інструкторами, накопичують озброєння і стають все більше схожими на добре навчену та озброєну армію,
– зауважує видання після вивчення звіту.

Тим часом Москва також підтримує формування сербських націоналістичних збройних сил у Боснії та Герцеговині.

Зусилля очільника Кремля схвалює і президент-сепаратист Республіки Сербської Мілорад Додік, який нещодавно закликав до проведення в його регіоні референдуму про незалежність від решти Боснії та Герцеговини, незважаючи на попередження міжнародного співтовариства, що таке голосування було б незаконним.

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"Для Москви Республіка Сербська є дуже зручною вразливістю, яку можна використовувати для дестабілізації Європи в будь-який момент. (...) Це справжня порохова бочка", – вважає колишній високопосадовець Пентагону США Майкл Карпентер.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Боснія і Герцеговина Сербія
Джерело: 24 Канал
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