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Путин подписал закон о контрсанкциях

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Путин подписал закон о контрсанкциях
Путин подписал закон о контрсанкциях / Фото из соцсетей

В России подписан закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и других иностранных государств". Документ о запуске контрсанкций подписал президент РФ Владимир Путин. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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Отмечается, что документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на "недружественные шаги" США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Сообщается, что в первой редакции правительству предоставлялось право на 16 мер в ответ, до второго чтения их осталось 6. Законопроект позволяет российским властям вводить ограничения "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

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В издании отмечается, что к второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства.

Также из проекта исчезла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин Санкции
Источник: 24 Канал
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