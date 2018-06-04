Путін підписав закон про контрсанкції

У Росії підписано закон "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав". Документ про запуск контрсанкцій підписав президент РФ Володимир Путін. Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

Про це повідомляє "РІА Новини".

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Зазначається, що документ дозволяє запроваджувати контрсанкціі у відповідь на "недружні кроки" США та інших країн. Заходи можуть застосовуватися щодо держав, організацій, що перебувають під їх юрисдикцією, а також посадових осіб і громадян.

Повідомляється, що у першій редакції уряду надавалося право на 16 заходів у відповідь, до другого читання їх залишилося 6. Законопроект дозволяє російській владі вводити обмеження "відповідно до рішення президента, щоб мати можливість оперативно реагувати на мінливу обстановку".

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У виданні зазначається, що до другої редакції з документа виключили згадування конкретних галузей, товарів і послуг. Контрсанкціі не поширюватимуться на життєво необхідні товари, в тому числі ліки.



Також із проекту зникла норма, через яку під обмеження могли потрапити практично всі російські компанії і банки з іноземною участю.