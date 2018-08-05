Путин прибыл в оккупированный Крым
Президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым на музыкальный фестиваль.
Как сообщает российское издание ТАСС, оккупационная власть на территории древнего города Херсонес Таврический уже второй год подряд проводит музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе".
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В прошлом году фестиваль проводили 18-20 августа. Тогда его "почетными гостями" стали Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Напомним, на днях Путин подписал закон, согласно которому вводится новый порядок регистрации лицензий на пользование недрами в Крыму.
Источник: 24 Канал
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