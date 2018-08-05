Президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым на музыкальный фестиваль.

Как сообщает российское издание ТАСС, оккупационная власть на территории древнего города Херсонес Таврический уже второй год подряд проводит музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе".

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В прошлом году фестиваль проводили 18-20 августа. Тогда его "почетными гостями" стали Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Напомним, на днях Путин подписал закон, согласно которому вводится новый порядок регистрации лицензий на пользование недрами в Крыму.