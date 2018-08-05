Президент Росії Володимир Путін прибув в окупований Крим на музичний фестиваль.

Як повідомляє російське видання ТАСС, окупаційна влада на території стародавнього міста Херсонес Таврійський вже другий рік поспіль проводить музичний фестиваль "Опера в Херсонесі".

Читайте також: Україна готує великий позов до Росії через окупацію Криму та Донбасу

Минулоріч фестиваль проводили 18-20 серпня. Тоді його "почесними гостями" стали Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, днями Путін підписав закон, згідно з яким запроваджується новий порядок реєстрації ліцензій на користування надрами в Криму.