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Путін прибув в окупований Крим

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Путін на фестивалі в окупованому Криму
Путін на фестивалі в окупованому Криму / ТАСС

Президент Росії Володимир Путін прибув в окупований Крим на музичний фестиваль.

Як повідомляє російське видання ТАСС, окупаційна влада на території стародавнього міста Херсонес Таврійський вже другий рік поспіль проводить музичний фестиваль "Опера в Херсонесі". 

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Минулоріч фестиваль проводили 18-20 серпня. Тоді його "почесними гостями" стали Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, днями Путін підписав закон, згідно з яким запроваджується новий порядок реєстрації ліцензій на користування надрами в Криму.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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