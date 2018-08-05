Путін прибув в окупований Крим
Президент Росії Володимир Путін прибув в окупований Крим на музичний фестиваль.
Як повідомляє російське видання ТАСС, окупаційна влада на території стародавнього міста Херсонес Таврійський вже другий рік поспіль проводить музичний фестиваль "Опера в Херсонесі".
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Минулоріч фестиваль проводили 18-20 серпня. Тоді його "почесними гостями" стали Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.
Нагадаємо, днями Путін підписав закон, згідно з яким запроваджується новий порядок реєстрації ліцензій на користування надрами в Криму.
Джерело: 24 Канал
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