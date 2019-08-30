Путин пригласит Зеленского в Москву в 2020 году: детали

Российская власть намерена пригласить Президента Украины Владимира Зеленского в Москву в 2020 году. Кремль хочет, чтобы украинский лидер был одним из официальных гостей на праздновании 75 годовщины победы в "Великой отечественной войне".

Участие в праздновании уже согласовали 17 мировых лидеров, сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, передает РБК.

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Впоследствии президенту Украины Зеленскому будет направлено соответствующее приглашение, – рассказал Ушаков.

Некоторые лидеры уже согласовали свое участие в торжествах:

президент Франции Эммануэль Макрон;

премьер-министр Индии Нарендра Моди;

президент Монголии – Халтмаагийн Баттулга;

президент Кубы Мигель Диас-Канель;

президент Чехии – Милош Земан;

президент Венесуэлы – Николас Мадуро;

президент Сербии Александар Вучич;

президент Беларуси – Александр Лукашенко.

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Кроме того, Путин прислал приглашение еще некоторым мировым лидерам:

президент США – Дональд Трамп;

канцлер Германии – Ангела Меркель;

председатель Китайской Народной Республики – Си Цзиньпин.

В чем разница между Великой отечественной и Второй мировой?

Вторая мировая война – глобальный мировой конфликт, который происходил в 1939-1945 годах. В Европе война фактически завершилась с капитуляцией Третьего Рейха 8 мая 1945 года. Впрочем поскольку в этот момент в Москве уже было 9 мая, СССР и его преемница Россия отмечает годовщину окончания войны именно в этот день.



При этом, "Великая отечественная война", по меркам России, началась в 1941 году – после того, как Германия напала на своего недавнего союзника Советский Союз.