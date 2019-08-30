Путин пригласит Зеленского в Москву в 2020 году: детали
Российская власть намерена пригласить Президента Украины Владимира Зеленского в Москву в 2020 году. Кремль хочет, чтобы украинский лидер был одним из официальных гостей на праздновании 75 годовщины победы в "Великой отечественной войне".
Участие в праздновании уже согласовали 17 мировых лидеров, сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, передает РБК.
Это стоит знать: Зеленский срочно позвонил Путину: причины и детали
Впоследствии президенту Украины Зеленскому будет направлено соответствующее приглашение, – рассказал Ушаков.
Некоторые лидеры уже согласовали свое участие в торжествах:
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- президент Монголии – Халтмаагийн Баттулга;
- президент Кубы Мигель Диас-Канель;
- президент Чехии – Милош Земан;
- президент Венесуэлы – Николас Мадуро;
- президент Сербии Александар Вучич;
- президент Беларуси – Александр Лукашенко.
Читайте также: Какие сигналы Зеленский дает Путину и как отреагирует Кремль
Кроме того, Путин прислал приглашение еще некоторым мировым лидерам:
- президент США – Дональд Трамп;
- канцлер Германии – Ангела Меркель;
- председатель Китайской Народной Республики – Си Цзиньпин.
В чем разница между Великой отечественной и Второй мировой?
Вторая мировая война – глобальный мировой конфликт, который происходил в 1939-1945 годах. В Европе война фактически завершилась с капитуляцией Третьего Рейха 8 мая 1945 года. Впрочем поскольку в этот момент в Москве уже было 9 мая, СССР и его преемница Россия отмечает годовщину окончания войны именно в этот день.
При этом, "Великая отечественная война", по меркам России, началась в 1941 году – после того, как Германия напала на своего недавнего союзника Советский Союз.