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      Путин пригласит Зеленского в Москву в 2020 году: детали

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      Путин хочет, чтобы Зеленский посетил в Москве празднование годовщины "Великой отечественной"
      Путин хочет, чтобы Зеленский посетил в Москве празднование годовщины "Великой отечественной" / Коллаж 24 канала

      Российская власть намерена пригласить Президента Украины Владимира Зеленского в Москву в 2020 году. Кремль хочет, чтобы украинский лидер был одним из официальных гостей на праздновании 75 годовщины победы в "Великой отечественной войне".

      Участие в праздновании уже согласовали 17 мировых лидеров, сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, передает РБК.

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      Впоследствии президенту Украины Зеленскому будет направлено соответствующее приглашение, – рассказал Ушаков.

      Некоторые лидеры уже согласовали свое участие в торжествах:

      • президент Франции Эммануэль Макрон;
      • премьер-министр Индии Нарендра Моди;
      • президент Монголии – Халтмаагийн Баттулга;
      • президент Кубы Мигель Диас-Канель;
      • президент Чехии – Милош Земан;
      • президент Венесуэлы – Николас Мадуро;
      • президент Сербии Александар Вучич;
      • президент Беларуси – Александр Лукашенко.

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      Кроме того, Путин прислал приглашение еще некоторым мировым лидерам:

      • президент США – Дональд Трамп;
      • канцлер Германии – Ангела Меркель;
      • председатель Китайской Народной Республики – Си Цзиньпин.

      В чем разница между Великой отечественной и Второй мировой?
      Вторая мировая война – глобальный мировой конфликт, который происходил в 1939-1945 годах. В Европе война фактически завершилась с капитуляцией Третьего Рейха 8 мая 1945 года. Впрочем поскольку в этот момент в Москве уже было 9 мая, СССР и его преемница Россия отмечает годовщину окончания войны именно в этот день.

      При этом, "Великая отечественная война", по меркам России, началась в 1941 году – после того, как Германия напала на своего недавнего союзника Советский Союз.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский Украина – Россия Зарубежные визиты Зеленского Владимир Путин Москва
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