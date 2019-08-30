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      Путін запросить Зеленського до Москви у 2020 році: деталі

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      Путін хоче, щоб Зеленський відвідав у Москві святкування річниці "Великої вітчизняної"
      Путін хоче, щоб Зеленський відвідав у Москві святкування річниці "Великої вітчизняної" / колаж 24 каналу

      Російська влада має намір запросити Президента України Володимира Зеленського до Москви у 2020 році. Кремль хоче, аби український лідер був одним з офіційних гостей на святкуванні 75 річниці перемоги у "Великій вітчизняній війні".

      Участь у святкуванні вже погодили 17 світових лідерів, повідомив помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков, передає РБК.

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      Згодом президенту України Зеленському буде направлено відповідне запрошення, – розповів Ушаков.

      Деякі лідери вже погодили свою участь в урочистостях:

      • президент Франції – Еммануель Макрон;
      • прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді;
      • президент Монголії – Халтмаагійн Баттулга;
      • президент Куби – Мігель Діас-Канель;
      • президент Чехії – Мілош Земан;
      • президент Венесуели – Ніколас Мадуро;
      • президент Сербії – Александар Вучич;
      • президент Білорусі – Олександр Лукашенко.

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      Крім того, Путін надіслав запрошення ще деяким світовим лідерам:

      • президент США – Дональд Трамп;
      • канцлер Німеччини – Ангела Меркель;
      • голова Китайської Народної Республіки – Сі Цзіньпін.

      У чому різниця між "Великою вітчизняною" та Другою світовою?Друга світова війна – глобальний світовий конфлікт, який відбувався у 1939-1945 роках. У Європі війна фактично завершилася з капітуляцією Третього Рейху 8 травня 1945 року. Втім оскільки у цей момент у Москві вже було 9 травня, СРСР і його наступниця Росія відзначає річницю завершення війни саме у цей день.

      При цьому, "Велика вітчизняна війна", за мірками Росії, розпочалася у 1941 році – після того, як Німеччина напала на свого нещодавнього союзника Радянський Союз.

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      Теги: Новини України Володимир Путін Володимир Зеленський Закордонні візити Зеленського Україна – Росія Президент України Москва Новини політики
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