Путін запросить Зеленського до Москви у 2020 році: деталі

Російська влада має намір запросити Президента України Володимира Зеленського до Москви у 2020 році. Кремль хоче, аби український лідер був одним з офіційних гостей на святкуванні 75 річниці перемоги у "Великій вітчизняній війні".

Участь у святкуванні вже погодили 17 світових лідерів, повідомив помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков, передає РБК.

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Згодом президенту України Зеленському буде направлено відповідне запрошення, – розповів Ушаков.

Деякі лідери вже погодили свою участь в урочистостях:

президент Франції – Еммануель Макрон;

прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді;

президент Монголії – Халтмаагійн Баттулга;

президент Куби – Мігель Діас-Канель;

президент Чехії – Мілош Земан;

президент Венесуели – Ніколас Мадуро;

президент Сербії – Александар Вучич;

президент Білорусі – Олександр Лукашенко.

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Крім того, Путін надіслав запрошення ще деяким світовим лідерам:

президент США – Дональд Трамп;

канцлер Німеччини – Ангела Меркель;

голова Китайської Народної Республіки – Сі Цзіньпін.

У чому різниця між "Великою вітчизняною" та Другою світовою?Друга світова війна – глобальний світовий конфлікт, який відбувався у 1939-1945 роках. У Європі війна фактично завершилася з капітуляцією Третього Рейху 8 травня 1945 року. Втім оскільки у цей момент у Москві вже було 9 травня, СРСР і його наступниця Росія відзначає річницю завершення війни саме у цей день.



При цьому, "Велика вітчизняна війна", за мірками Росії, розпочалася у 1941 році – після того, як Німеччина напала на свого нещодавнього союзника Радянський Союз.