Путин прокомментировал вмешательство 13 россиян в выборы президента США

Тринадцать граждан России, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер обвиняет во вмешательстве в выборы президента Штатов, могут работать на Вашингтон.

Такое мнение президент России Владимир Путин выразил в интервью телеканалу NBC, пишет "РБК".

"Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов в президенты США. Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии американцев, которые сидят здесь (в России – "24") и вмешиваются в ваши политические процессы", – считает глава Кремля.

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Относительно обвинений 13-ти россиян во вмешательстве в выборы президента США Путин добавил, что Россия никогда не выдаст своих граждан Америке. Но если фигуранты "списка Мюллера" нарушили законы России, то они будут привлечены к ответственности.

Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать (экстрадировать россиян, – "24")? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге,

– напомнил журналистам о своей позиции Путин.

Напомним, спецслужбы США нашли доказательства взлома базы данных семи штатов российскими хакерами накануне выборов в Америке в 2016 году.



Президент США Дональд Трамп заявил, что во время выборов в Конгресс в 2018-м США не позволят России вмешаться в гонку и дадут жёсткий ответ на посягательства Кремля.