Путін прокоментував втручання 13 росіян у вибори президента США

Тринадцять громадян Росії, яких спецпрокурор США Роберт Мюллер звинувачує у втручанні у вибори президента Штатів, можуть працювати на Вашингтон.

Таку думку президент Росії Володимир Путін висловив у інтерв'ю телеканалу NBC, пише "РБК".

"Вони можуть, будучи росіянами, працювати на американські компанії. Може бути, хтось з них працював на когось із кандидатів у президенти США. З'явились якісь імена, ну і що? З таким же успіхом це могли бути прізвища американців, які сидять тут (у Росії, – "24") і втручаються у ваші політичні процеси", – вважає глава Кремля.

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Щодо звинувачень 13-ти росіян у втручанні у вибори президента США Путін додав, що Росія ніколи не видасть своїх громадян Америці. Але якщо фігуранти "списку Мюллера" порушили закони Росії, то вони будуть притягнуті до відповідальності.

Чому ви вирішили, що російська влада, включно зі мною, давала кому-небудь дозвіл це робити (екстрадувати росіян, – "24")? Нічого не змінилося з того часу, як ми з вами говорили у Санкт-Петербурзі,

– нагадав журналістам про свою позицію Путін.

Нагадаємо, спецслужби США знайшли докази зламу бази даних семи штатів російськими хакерами напередодні виборів в Америці у 2016 році.



Президент США Дональд Трамп заявив, що під час виборів до Конресу у 2018-му США не дозволять Росії втрутитися в гонку та дадуть сильну відповідь на зазіхання Кремля.