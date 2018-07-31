Путин решил все-таки допустить поляков к обломкам самолета Качиньского

Следственный комитет России дал согласие на посещение Смоленской области польскими прокурорами и экспертами. Они должны обследовать остатки польского самолета Ту-154М, который разбился 10 апреля 2010 года. Официальное письмо из Москвы поступило польскому Министерству иностранных дел.

Об этом сообщило издание Wpolityce.

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В указанном письме россияне утверждают, что реконструкция самолета из его обломков, которые собрали на месте катастрофы, невозможна. Если такая попытка будет предпринята, нарушится их вид и особые приметы. Именно поэтому обломки самолета Ту-154M с 2010 года хранят на территории аэродрома в Смоленске.



Авиакатастрофа в Смоленске

В Москве официально утверждают, что не собираются передавать их Польше, пока не будет считать завершенным собственное следствие. Впрочем, прибыть на место хранения обломков и осмотреть их все же можно.

Польская сторона получила информацию о возможности прибытия представителей польских компетентных органов в Российскую Федерацию, а также предлагает договориться о дате их прибытия с целью принять участие в рассмотрении дополнительных блоков, узлов и элементов конструкции Ту-154М,

– говорится в сообщении Министерства иностранных дел Польши.

Ранее, в середине апреля 2018 года, подкомитет Минобороны публиковал технический отчет по Смоленской катастрофе, вывод которого следующий: самолет Ту-154М был разрушен взрывом, который произошел над землей.



Митинг поляков за справедливое расследование

Отчет расследования за 2011 год подкомиссии Ежи Миллера признали недействительным. Так как тогда вывод был совсем другим: мол, самолет разбился, потому что пошел на контролируемое сближение с землей. Руководитель подкомитета Минобороны Польши Антоний Мацеревич назвал предварительный отчет основанным на фальшивых материалах и политическом давлении.

Напомним, ранее Россия отказалась предоставить возможность Польше провести реконструкцию самолета, на котором разбился неподалеку от российского Смоленска польский президент Лех Качиньский с женой Марией. Всего же в катастрофе погибли 96 человек.