Путін вирішив таки допустити поляків до уламків літака Качинського

Слідчий комітет Росії дав згоду на відвідини Смоленської області польськими прокурорами та експертами. Вони мали б обстежити залишки польського літака Ту-154М, який розбився 10 квітня 2010 року. Офіційний лист з Москви надійшов до польського Міністерства закордонних справ.

Про це повідомило видання Wpolityce.

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У вказаному листі росіяни стверджують, що реконструкція літака з його уламків, які зібрали на місці катастрофи, неможлива. Якщо така спроба буде зроблена, порушиться їх вигляд та особливі прикмети. Саме тому уламки літака Ту-154M з 2010 року зберігають на території аеродрому в Смоленську.



Авіакатастрофа у Смоленську

У Москві офіційно стверджують, що не збираються передавати їх Польщі, поки не вважатиме завершеним власне слідство. Втім, прибути на місце зберігання уламків і оглянути їх – все ж таки можна.

Польська сторона отримала інформацію про можливість прибуття представників польських компетентних органів до Російської Федерації, а також пропонує домовитися про дату їхнього прибуття з метою взяти участь в розгляді додаткових блоків, вузлів і елементів конструкції Ту-154М,

– йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Польщі.

Раніше, у середині квітня 2018 року, підкомітет Міноборони публікував технічний звіт щодо Смоленської катастрофи, висновок якого наступний: літак Ту-154М був зруйнований вибухом, який відбувся над землею.



Мітинг поляків за справедливе розслідування

Звіт розслідування за 2011 рік підкомісії Єжи Міллера визнали недійсним. Адже тоді висновок був зовсім іншим: мовляв, літак розбився, бо пішов на контрольоване зближення з землею. Керівник підкомітету Міноборони Польщі Антоній Мацеревич назвав попередній звіт заснованим на фальшивих матеріалах і політичному тиску.

Нагадаємо, раніше Росія відмовилася надати можливість Польщі провести реконструкцію літака, на якому розбився неподалік російського Смоленська польський президент Лех Качинський з дружиною Марією. Загалом же у катастрофі загинуло 96 осіб.