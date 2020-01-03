Путин сам послал свои войска для захвата Крыма, – экс-премьер Швеции
Незаконная оккупация Крыма стала следствием "вооруженного мятежа в Киеве" в 2014 году. Президент России Владимир Путин сам признал, что отправил на полуостров свои войска с помощью которых Кремль аннексировал Крым.
Соответствующее заявление сделал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в своем твиттере в ответ на заявление российского МИД относительно аннексии Крыма.
Важно: Украина стянула первый штраф за незаконный полет над Крымом
Что заявила Россия-оккупант?
В Министерстве иностранных дел РФ снова пытаются оправдать аннексию Крыма. Страна-агрессор убеждает, что крымчане сами захотели присоединиться к России. Однако в Москве не вспоминают, что голосовали жители Крыма на референдуме в 2014 году под дулами автоматов российских военных.
Провозглашение независимости Республики Крым и ее объединения с Россией стало законным осуществлением права народа Крыма на самоопределение после вооруженного переворота в Украине с иностранной поддержкой,
– написали в МИД РФ.
Обратите внимание: В Крыму официально работает одна украинская школа, но язык там не изучают
Что ответил Карл Бильдт?
Шведский бывший премьер жестко раскритиковал Россию за такое заявление и назвал ее полной чушью. По его словам переход Крыма под власть России – грубое нарушение международных норм.
Понятно, что не было никакого вооруженного мятежа в Киеве, но был коллапс провального и насквозь коррумпированного президента (Януковича, – 24 канал). И сам Путин уже рассказывал, как он послал свои войска для захвата Крыма. Это является очевидным и вопиющим нарушением международного законодательства,
– подчеркнул политик.
Как Россия аннексировала украинский Крым
- Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом.
- В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России.
- Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".
- Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Его не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.
- Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.
- Теперь весь цивилизованный мир подчеркивает, что Кремль незаконно аннексировал украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.