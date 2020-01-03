Путин сам послал свои войска для захвата Крыма, – экс-премьер Швеции

Незаконная оккупация Крыма стала следствием "вооруженного мятежа в Киеве" в 2014 году. Президент России Владимир Путин сам признал, что отправил на полуостров свои войска с помощью которых Кремль аннексировал Крым.

Соответствующее заявление сделал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в своем твиттере в ответ на заявление российского МИД относительно аннексии Крыма.

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Что заявила Россия-оккупант?

В Министерстве иностранных дел РФ снова пытаются оправдать аннексию Крыма. Страна-агрессор убеждает, что крымчане сами захотели присоединиться к России. Однако в Москве не вспоминают, что голосовали жители Крыма на референдуме в 2014 году под дулами автоматов российских военных.

Провозглашение независимости Республики Крым и ее объединения с Россией стало законным осуществлением права народа Крыма на самоопределение после вооруженного переворота в Украине с иностранной поддержкой,

– написали в МИД РФ.

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Что ответил Карл Бильдт?

Шведский бывший премьер жестко раскритиковал Россию за такое заявление и назвал ее полной чушью. По его словам переход Крыма под власть России – грубое нарушение международных норм.

Понятно, что не было никакого вооруженного мятежа в Киеве, но был коллапс провального и насквозь коррумпированного президента (Януковича, – 24 канал). И сам Путин уже рассказывал, как он послал свои войска для захвата Крыма. Это является очевидным и вопиющим нарушением международного законодательства,

– подчеркнул политик.

Rubbish. There was certainly no armed coup in Kyiv - just the collapse of a failed and throughly corrupt president. And Putin himself has talked about how he sent his troops to take over Crimea. That was obviously in blatant violation of international law. https://t.co/PXucXn7n7k — Carl Bildt (@carlbildt) January 1, 2020

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