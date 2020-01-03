17:17
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
      Вєсті Кремля
      22:40, 2 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, 2 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Путин сам послал свои войска для захвата Крыма, – экс-премьер Швеции

      118 Читати новину українською
      Экс-премьер Швеции раскритиковал заявление России о Крыме / sydsvenskan.se

      Незаконная оккупация Крыма стала следствием "вооруженного мятежа в Киеве" в 2014 году. Президент России Владимир Путин сам признал, что отправил на полуостров свои войска с помощью которых Кремль аннексировал Крым.

      Соответствующее заявление сделал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в своем твиттере в ответ на заявление российского МИД относительно аннексии Крыма.

      Важно: Украина стянула первый штраф за незаконный полет над Крымом

      Что заявила Россия-оккупант?

      В Министерстве иностранных дел РФ снова пытаются оправдать аннексию Крыма. Страна-агрессор убеждает, что крымчане сами захотели присоединиться к России. Однако в Москве не вспоминают, что голосовали жители Крыма на референдуме в 2014 году под дулами автоматов российских военных.

      Провозглашение независимости Республики Крым и ее объединения с Россией стало законным осуществлением права народа Крыма на самоопределение после вооруженного переворота в Украине с иностранной поддержкой,
      – написали в МИД РФ.

      Обратите внимание: В Крыму официально работает одна украинская школа, но язык там не изучают

      Что ответил Карл Бильдт?

      Шведский бывший премьер жестко раскритиковал Россию за такое заявление и назвал ее полной чушью. По его словам переход Крыма под власть России – грубое нарушение международных норм.

      Понятно, что не было никакого вооруженного мятежа в Киеве, но был коллапс провального и насквозь коррумпированного президента (Януковича, – 24 канал). И сам Путин уже рассказывал, как он послал свои войска для захвата Крыма. Это является очевидным и вопиющим нарушением международного законодательства,
      – подчеркнул политик.

       

      Как Россия аннексировала украинский Крым

      • Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом.
      • В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России.
      • Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".
      • Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Его не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.
      • Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.
      • Теперь весь цивилизованный мир подчеркивает, что Кремль незаконно аннексировал украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.
      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины
      сегодня
      9682
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Украина – Россия Швеция Новости Крыма Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Новорічні привітання Зеленського і Порошенка: що не так з реакцією українців
      Олександр Доній 274
      сегодня , 16:02 Зеленский – это огромный сюрприз для многих: эксклюзивное интервью с Сергеем Лещенко
      Олена Трибушна 269
      сегодня , 15:10 Как 2019-й изменил Путина и Россию
      Олександр Гольц 462
      сегодня , 13:15 Пенсионный возраст в Украине и ЕС: как в разных странах обеспечивают старость
      Анатолій Максимов 3233
      сегодня , 12:00 Як правильно оцінювати новорічне привітання президента?
      Тимофій Милованов 1346
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук