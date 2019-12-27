Украина стянула первый штраф за незаконный полет над Крымом

В бюджет Украины впервые с начала аннексии Россией Крыма поступили деньги за нарушение воздушного пространства. Штраф за незаконный полет над полуостровом заплатила авиакомпания из Казахстана.

Об этом рассказали на сайте информационного агентства Министерства обороны Украины " АрмияINFORM ".

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К финансовой ответственности привлекли казахскую "Авиакомпанию Euro-Asia Air". Ее самолет 8 августа 2019 летел в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом. В ноябре 2019 Государственная авиационная служба вынесла постановление о наложении штрафа – за правонарушения в области гражданской авиации.

Казахская авиакомпания признала вину и добровольно уплатила в государственный бюджет Украины 136 тысяч гривен.

После аннексии Крыма Украина закрыла воздушное пространство над всем полуостровом в марте 2014 года. С тех пор количество незаконных пересечений воздушной границы Украины в регионе перевалило за 200 тысяч.

Несмотря на попытки Украины привлечь нарушителей к ответственности, ни одна авиакомпания до сих пор штрафов не платила. Хотя только гражданские воздушные суда российских авиакомпаний "налетали" на 13 миллиардов гривен.

В Госавиаслужбе надеются, что уплата штрафа казахской авиакомпанией станет прецедентом, который приведет к началу процесса оплаты взысканий и россиянами.