Украина стянула первый штраф за незаконный полет над Крымом
В бюджет Украины впервые с начала аннексии Россией Крыма поступили деньги за нарушение воздушного пространства. Штраф за незаконный полет над полуостровом заплатила авиакомпания из Казахстана.
Об этом рассказали на сайте информационного агентства Министерства обороны Украины "АрмияINFORM".
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К финансовой ответственности привлекли казахскую "Авиакомпанию Euro-Asia Air". Ее самолет 8 августа 2019 летел в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом. В ноябре 2019 Государственная авиационная служба вынесла постановление о наложении штрафа – за правонарушения в области гражданской авиации.
- Казахская авиакомпания признала вину и добровольно уплатила в государственный бюджет Украины 136 тысяч гривен.
После аннексии Крыма Украина закрыла воздушное пространство над всем полуостровом в марте 2014 года. С тех пор количество незаконных пересечений воздушной границы Украины в регионе перевалило за 200 тысяч.
Несмотря на попытки Украины привлечь нарушителей к ответственности, ни одна авиакомпания до сих пор штрафов не платила. Хотя только гражданские воздушные суда российских авиакомпаний "налетали" на 13 миллиардов гривен.
В Госавиаслужбе надеются, что уплата штрафа казахской авиакомпанией станет прецедентом, который приведет к началу процесса оплаты взысканий и россиянами.
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