05:45
27 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин подсел на наркоту? Кесарево сечение для таракана в РФ
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 декабря
      Вести.UA: Ткаченко идет по стопам Зеленского. Медведчук и его вымышленный мир
      Вєсті.UA
      19:56, 26 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Украина стянула первый штраф за незаконный полет над Крымом

      7 Читати новину українською
      Крым – это Украина / VIDIA.ua

      В бюджет Украины впервые с начала аннексии Россией Крыма поступили деньги за нарушение воздушного пространства. Штраф за незаконный полет над полуостровом заплатила авиакомпания из Казахстана.

      Об этом рассказали на сайте информационного агентства Министерства обороны Украины "АрмияINFORM".

      Читайте также: Крымским мостом проехал первый пассажирский поезд: Украина возбудила дело

      К финансовой ответственности привлекли казахскую "Авиакомпанию Euro-Asia Air". Ее самолет 8 августа 2019 летел в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом. В ноябре 2019 Государственная авиационная служба вынесла постановление о наложении штрафа – за правонарушения в области гражданской авиации.

      • Казахская авиакомпания признала вину и добровольно уплатила в государственный бюджет Украины 136 тысяч гривен.

      После аннексии Крыма Украина закрыла воздушное пространство над всем полуостровом в марте 2014 года. С тех пор количество незаконных пересечений воздушной границы Украины в регионе перевалило за 200 тысяч.

      Несмотря на попытки Украины привлечь нарушителей к ответственности, ни одна авиакомпания до сих пор штрафов не платила. Хотя только гражданские воздушные суда российских авиакомпаний "налетали" на 13 миллиардов гривен.

      В Госавиаслужбе надеются, что уплата штрафа казахской авиакомпанией станет прецедентом, который приведет к началу процесса оплаты взысканий и россиянами.

      Читайте также: Россия сымитировала ракетную атаку по эсминцу США в Черном море

      Украинская спортсменка показала соблазнительную фигуру, пробежавшись под дождем
      26 декабря
      123
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Казахстана Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма авиация Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      26 декабря , 22:50 Новый год 2020: как украсить дом к праздникам и не потратить лишнее
      Олена Булан 5107
      26 декабря , 22:39 Главные новости 26 декабря: дата обмена пленными, допрос Маруси Зверобой и падение цен на бензин
      Лія Бонавська 254
      26 декабря , 19:36 Обзор смартфона OPPO Reno 2: стильный камерофон по доступной цене
      Анастасія Можаровська 139
      26 декабря , 19:00 Турция угрожает вторжением в Ливию, или Стиль Эрдогана
      Ель Мюрид 506
      26 декабря , 18:01 Потери года: кто из выдающихся личностей умер в 2019-м
      Світлана Попова 1347
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук