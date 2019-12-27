Україна стягнула перший штраф за незаконний політ над Кримом

До бюджету України вперше від початку анексії Росією Криму надійшли гроші за порушення повітряного простору. Штраф за незаконний політ над півостровом заплатила авіакомпанія з Казахстану.

Про це розповіли на сайті інформаційного агентства Міністерства оборони України "АрміяINFORM".

Читайте також: Кримським мостом проїхав перший пасажирський поїзд: Україна порушила справу

До фінансової відповідальності притягнули казахську "Авіакомпанію Euro-Asia Air". Її літак 8 серпня 2019 року летів у межах забороненої зони над окупованим півостровом. У листопаді 2019 року Державна авіаційна служба винесла постанову про накладення штрафу – за правопорушення в галузі цивільної авіації.

Казахська авіакомпанія визнала провину і добровільно сплатила до державного бюджету України 136 тисяч гривень.

Після анексії Криму Україна закрила повітряний простір над усім півостровом у березні 2014 року. Відтоді кількість незаконних перетинів повітряного кордону України в регіоні перетнула 200 тисяч.

Попри намагання України притягнути порушників до відповідальності, жодна авіакомпанія досі штрафів не сплачувала. Хоча лише цивільні повітряні судна російських авіакомпаній "налітали" на 13 мільярдів гривень.

У Державіаслужбі сподіваються, що сплата штрафу казахською авіакомпанією стане прецедентом, який призведе до початку процесу оплати стягнень і росіянами.

Читайте також: Росія зімітувала ракетну атаку по есмінцю США у Чорному морі