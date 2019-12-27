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      Україна стягнула перший штраф за незаконний політ над Кримом

      624 Читать новость на русском
      Крим – це Україна / VIDIA.ua

      До бюджету України вперше від початку анексії Росією Криму надійшли гроші за порушення повітряного простору. Штраф за незаконний політ над півостровом заплатила авіакомпанія з Казахстану.

      Про це розповіли на сайті інформаційного агентства Міністерства оборони України "АрміяINFORM".

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      До фінансової відповідальності притягнули казахську "Авіакомпанію Euro-Asia Air". Її літак 8 серпня 2019 року летів у межах забороненої зони над окупованим півостровом. У листопаді 2019 року Державна авіаційна служба винесла постанову про накладення штрафу – за правопорушення в галузі цивільної авіації.

      • Казахська авіакомпанія визнала провину і добровільно сплатила до державного бюджету України 136 тисяч гривень.

      Після анексії Криму Україна закрила повітряний простір над усім півостровом у березні 2014 року. Відтоді кількість незаконних перетинів повітряного кордону України в регіоні перетнула 200 тисяч. 

      Попри намагання України притягнути порушників до відповідальності, жодна авіакомпанія досі штрафів не сплачувала. Хоча лише цивільні повітряні судна російських авіакомпаній "налітали" на 13 мільярдів гривень.

      У Державіаслужбі сподіваються, що сплата штрафу казахською авіакомпанією стане прецедентом, який призведе до початку процесу оплати стягнень і росіянами.

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      26 грудня
      3100
      Автор: Северин Трач
      Теги: авіація Новини Казахстану Новини України Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
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