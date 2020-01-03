Путін сам послав свої війська для захоплення Криму, – експрем'єр Швеції

Незаконна окупація Криму не стала наслідком "збройного заколоту в Києві" у 2014 році. Президент Росії Володимир Путін сам визнав, що відправив на півострів свої війська за допомогою яких Кремль анексував Крим.

Відповідну заяву зробив колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт у своєму твіттері у відповідь на заяву російського МЗС щодо анексії Криму.

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Що заявила Росія-окупант?

У Міністерстві закордонних справ РФ знову намагаються виправдати анексію Криму. Країна-агресор переконує, що кримчани самі захотіли приєднатися до Росії. Проте в Москві не згадують, що голосували жителі Криму на референдумі у 2014 році під дулами автоматів російських військових.

Проголошення незалежності Республіки Крим та її об'єднання з Росією стало законним здійсненням права народу Криму на самовизначення після збройного перевороту в Україні з іноземною підтримкою,

– написали в МЗС РФ.

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Що відповів Карл Більдт?

Швецький колишній прем'єр жорстко розкритикував Росію за таку заяву і назвав її повною несенітницею. За його словами перехід Криму під владу Росії – грубе порушення міжнародних норм.

Зрозуміло, що не було ніякого збройного заколоту в Києві, але був колапс провального та наскрізь корумпованого президента (Януковича, – 24 канал). І сам Путін вже розповідав, як він послав свої війська для захоплення Криму. Це є очевидним та кричущим порушенням міжнародного законодавства,

– наголосив політик.

Rubbish. There was certainly no armed coup in Kyiv - just the collapse of a failed and throughly corrupt president. And Putin himself has talked about how he sent his troops to take over Crimea. That was obviously in blatant violation of international law. https://t.co/PXucXn7n7k — Carl Bildt (@carlbildt) January 1, 2020

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