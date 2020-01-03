17:33
3 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві
      Вєсті Кремля
      22:36, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Богдан. Під Рябошапкою захиталося крісло
      Вєсті.UA
      20:18, 2 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Путін сам послав свої війська для захоплення Криму, – експрем'єр Швеції

      2249 Читать новость на русском
      Експрем'єр Швеції розкритикував заяву Росії про Крим / sydsvenskan.se

      Незаконна окупація Криму не стала наслідком "збройного заколоту в Києві" у 2014 році. Президент Росії Володимир Путін сам визнав, що відправив на півострів свої війська за допомогою яких Кремль анексував Крим.

      Відповідну заяву зробив колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт у своєму твіттері у відповідь на заяву російського МЗС щодо анексії Криму.

      Важливо: Україна стягнула перший штраф за незаконний політ над Кримом

      Що заявила Росія-окупант?

      У Міністерстві закордонних справ РФ знову намагаються виправдати анексію Криму. Країна-агресор переконує, що кримчани самі захотіли приєднатися до Росії. Проте в Москві не згадують, що голосували жителі Криму на референдумі у 2014 році під дулами автоматів російських військових.

      Проголошення незалежності Республіки Крим та її об'єднання з Росією стало законним здійсненням права народу Криму на самовизначення після збройного перевороту в Україні з іноземною підтримкою,
      – написали в МЗС РФ.

      Зверніть увагу: У Криму офіційно працює одна українська школа, але мову там не вивчають

      Що відповів Карл Більдт?

      Швецький колишній прем'єр жорстко розкритикував Росію за таку заяву і назвав її повною несенітницею. За його словами перехід Криму під владу Росії – грубе порушення міжнародних норм.

      Зрозуміло, що не було ніякого збройного заколоту в Києві, але був колапс провального та наскрізь корумпованого президента (Януковича, – 24 канал). І сам Путін вже розповідав, як він послав свої війська для захоплення Криму. Це є очевидним та кричущим порушенням міжнародного законодавства,
      – наголосив політик.

       

      Як Росія анексувала український Крим

      • Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом.
      • У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії.
      • Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".
      • Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Його не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.
      • Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.
      • Тепер весь цивілізовний світ наголошує, що Кремль незаконно анексував український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.
      Різдвяний піст 2019-2020: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      22598
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Швеція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Радянська ментальність українського футболу: чи має держава підтримувати цей спорт?
      Станіслав Безушко 6
      сьогодні , 17:00 Новорічні привітання Зеленського і Порошенка: що не так з реакцією українців
      Олександр Доній 529
      сьогодні , 16:02 Зеленський – це величезний сюрприз для багатьох: ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Лещенком
      Олена Трибушна 1567
      сьогодні , 15:10 Как 2019-й изменил Путина и Россию
      Олександр Гольц 512
      сьогодні , 13:15 Пенсійний вік в Україні та ЄС: як у різних країнах забезпечують старість
      Анатолій Максимов 9058
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук