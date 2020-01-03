Путін сам послав свої війська для захоплення Криму, – експрем'єр Швеції
Незаконна окупація Криму не стала наслідком "збройного заколоту в Києві" у 2014 році. Президент Росії Володимир Путін сам визнав, що відправив на півострів свої війська за допомогою яких Кремль анексував Крим.
Відповідну заяву зробив колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт у своєму твіттері у відповідь на заяву російського МЗС щодо анексії Криму.
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Що заявила Росія-окупант?
У Міністерстві закордонних справ РФ знову намагаються виправдати анексію Криму. Країна-агресор переконує, що кримчани самі захотіли приєднатися до Росії. Проте в Москві не згадують, що голосували жителі Криму на референдумі у 2014 році під дулами автоматів російських військових.
Проголошення незалежності Республіки Крим та її об'єднання з Росією стало законним здійсненням права народу Криму на самовизначення після збройного перевороту в Україні з іноземною підтримкою,
– написали в МЗС РФ.
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Що відповів Карл Більдт?
Швецький колишній прем'єр жорстко розкритикував Росію за таку заяву і назвав її повною несенітницею. За його словами перехід Криму під владу Росії – грубе порушення міжнародних норм.
Зрозуміло, що не було ніякого збройного заколоту в Києві, але був колапс провального та наскрізь корумпованого президента (Януковича, – 24 канал). І сам Путін вже розповідав, як він послав свої війська для захоплення Криму. Це є очевидним та кричущим порушенням міжнародного законодавства,
– наголосив політик.
Як Росія анексувала український Крим
- Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом.
- У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії.
- Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".
- Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Його не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.
- Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.
- Тепер весь цивілізовний світ наголошує, що Кремль незаконно анексував український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.