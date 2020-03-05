16:00
5 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Понты Абрамовича. Российский пост в соцсетях
      Вєсті Кремля
      22:47, 4 марта
      Вести.UA: Кива присоединился к тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:46, 4 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Путин самоутверждается

      -
      Владимир Путин / Getty Images

      Если Владимир Путин действительно подпишет закон о внесении поправок в Конституцию 18 марта, это будет очередным доказательством того, что российский президент воспринимает свою власть как подтвержденную не этой самой Конституцией и уж точно не народным доверием. А оккупацией Крыма.

      Путин постоянно старается приурочить все знаковые для себя события именно к дате этой оккупации. Можно было бы сказать, что преступника всегда тянет на место преступления. Можно было бы пошутить о сентиментальности Путина. Но нет же. В своей апелляции к Крыму Путин абсолютно прагматичен – даже если "социологический" эффект аннексии давно улетучился.

      Обратите внимание: Правки Путина в Конституцию: можно спокойно подтереться

      Именно после Крыма российский президент не просто решил, что может делать все, что ему заблагорассудится, но и начал это осуществлять на практике. Если можно в нарушение всех российских законов и международных обязательств страны вписывать в российскую Конституцию чужую территорию, то почему потом нельзя вписать в эту Конституцию что угодно? Если проглотили Крым, то проглотят и Донбасс. Если проглотили Донбасс, то проглотят и Алеппо. Если проглотят Алеппо, то почему нельзя резвиться в Солсбери? Если можно вмешиваться в Крыму и проводить там "референдум", то почему нельзя в США?

      Убийство Магнитского до Крыма было очередной гримасой российской пенитенциарной системы, его хотели скрыть, чтобы избежать санкций. Убийство Немцова после Крыма было демонстративным и наглым.

      До Крыма в делах политических заключенных – в истории и с ЮКОСом, и с Болотным делом – власть пыталась прикрываться уголовными и экономическими обвинениями. После Крыма стеснение прошло – и по отношению к тем, кого задерживают на оккупированных территориях, и в самой России.

      Если говорить языком политологии, до Крыма мы наблюдали провинциальный авторитарный режим, который старался выглядеть "управляемой демократией" – по крайней мере, для окружающего мира. После Крыма стал достаточно быстро оформляться тоталитарный режим с претензией на навязывание своего влияния и своих "ценностей" цивилизованному миру. Этот режим уже не притворяется, а его глава бравирует своим сумасбродством.

      Именно поэтому все важные события для этого режима Путин приурочивает к 18 марта.

      Он совершенно прав.

      Источник: Грани.Ру.

      Интересно: Российская Конституция по Оруэллу

      Анна Новосад: что известно об экс-руководительнице Минобразования и ее работе в правительстве
      сегодня
      Автор: Виталий Портников
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Аннексия Крыма Публикации Новости политики Конституция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Путин самоутверждается
      Віталій Портников
      сегодня , 13:22 Уволят ли Сытника и Холодницкого: мнение эксперта
      Ірина Поліщук
      сегодня , 13:01 Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны
      Марта Вересюк
      3 марта , 14:24 Неудержимый одессит: очередной дальний проход покериста Ивана Шептицкого
      сегодня , 15:30 Сименс: Цифровая трансформация промышленности, инфраструктуры и энергетикики
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук