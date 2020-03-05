Путін самостверджується
Якщо Володимир Путін дійсно підпише закон про внесення поправок до Конституції 18 березня, це буде черговим доказом того, що російський президент сприймає свою владу як підтверджену не цією самою Конституцією і вже точно не народною довірою. А окупацією Криму.
Путин постоянно старается приурочить все знаковые для себя события именно к дате этой оккупации. Можно было бы сказать, что преступника всегда тянет на место преступления. Можно было бы пошутить о сентиментальности Путина. Но нет же. В своей апелляции к Крыму Путин абсолютно прагматичен – даже если "социологический" эффект аннексии давно улетучился.
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Именно после Крыма российский президент не просто решил, что может делать все, что ему заблагорассудится, но и начал это осуществлять на практике. Если можно в нарушение всех российских законов и международных обязательств страны вписывать в российскую Конституцию чужую территорию, то почему потом нельзя вписать в эту Конституцию что угодно? Если проглотили Крым, то проглотят и Донбасс. Если проглотили Донбасс, то проглотят и Алеппо. Если проглотят Алеппо, то почему нельзя резвиться в Солсбери? Если можно вмешиваться в Крыму и проводить там "референдум", то почему нельзя в США?
Убийство Магнитского до Крыма было очередной гримасой российской пенитенциарной системы, его хотели скрыть, чтобы избежать санкций. Убийство Немцова после Крыма было демонстративным и наглым.
До Крыма в делах политических заключенных – в истории и с ЮКОСом, и с Болотным делом – власть пыталась прикрываться уголовными и экономическими обвинениями. После Крыма стеснение прошло – и по отношению к тем, кого задерживают на оккупированных территориях, и в самой России.
Если говорить языком политологии, до Крыма мы наблюдали провинциальный авторитарный режим, который старался выглядеть "управляемой демократией" – по крайней мере, для окружающего мира. После Крыма стал достаточно быстро оформляться тоталитарный режим с претензией на навязывание своего влияния и своих "ценностей" цивилизованному миру. Этот режим уже не притворяется, а его глава бравирует своим сумасбродством.
Именно поэтому все важные события для этого режима Путин приурочивает к 18 марта.
Он совершенно прав.
Источник: Грани.Ру.
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