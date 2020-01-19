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      Путин удивил: оказывается, неограниченный срок президентства – "плохая практика"

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      Путин визначився резкими заявлениями по Второй мировой / kremlin.ru

      Ветераны Второй мировой попросили Путина изменить конституцию, чтобы срок правления президента не был чем-то ограничен. Путин ответил, что бессрочное правление высших должностных лиц, как это, например, было в СССР, – "плохая практика", к которой в России "возвращаться нежелательно".

      Такие мысли высказал российский президент (который руководит страной уже 20 лет) во время общения с ветеранами Второй мировой войны в Санкт-Петербурге 18 января, пишет российский "Интерфакс".

      Тем временем  в Москве протестуют из-за изменений Путина в конституции: фото и видео

      Один из ветеранов обратился к лидеру Кремля и попросил "решить некоторые проблемы, связанные с конституцией". Надо, мол, изменить статью о полномочиях президента, дабы они не "ограничивались конкретным сроком".

      Ветеран ярко описал, каких "замечательных успехов" достиг Путин во главе России, особенно, конечно, в области обороны. Поэтому "чтобы народ потом решил, продолжить работу президента или уволить его", конституцию следует скорректировать. 

      Путин в ответ поблагодарил ветерана за оценку, но и заметил: возвращаться к такой практике – нежелательно. 

      Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за другим, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимые условия трансформации власти,
      – сказал Путин.

      Мы не беремся делать выводы, собрался ли Путин уйти из власти ранее "конца своих дней", но то, что трансформацию власти он начал уже сейчас – это правда. 

      Путин заставил правительство РФ уйти в отставку и хочет изменить конституцию

      • Изменить процедуру назначения правительства: премьера, его заместителей и министров будет утверждать парламент. 
      • По-новому назначать руководителей силовых ведомств: президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации. 
      • Перераспределить полномочия между ветвями власти: дать полномочия Государственному совету увольнять судей Верховного и Конституционного судов.
      • Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд: Путин якобы планирует убрать слово "подряд", то есть президент сможет занимать должность 2 срока максимум. 
      • Кандидат в президенты должен жить в России 25 лет (сейчас действует возрастной ценз в 10 лет). 
      • Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

      В 2024 году Путин не сможет – по действующей конституции – баллотироваться в президенты России.

      • Но после изменения основного закона Кремль (теоретически) сможет "обнулить" сроки президентства предыдущих лидеров страны, ведь они определялись предыдущей конституцией.

      Иными словами, у Владимира Путина будет еще два срока (12 лет) "в запасе". 

      На этом же мероприятии с ветеранами Владимир Путин говорил и о других "хорьковых политических целях" (так он комментировал резолюцию Европарламента, в которой на СССР возложена часть ответственности за развязывание Второй мировой войны). 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Отставка правительства России Новости политики История Новости России СССР Владимир Путин
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