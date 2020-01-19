Путін здивував: виявляється, необмежений строк президентства – "погана практика"

Ветерани Другої світової попросили Путіна змінити конституцію, аби строк правління президента не був чимось обмежений. Путін відповів, що безстрокове правління вищих посадовців, як-от це було в СРСР, – "погана практика", до якої в Росії "повертатися небажано".

Такі думки висловив російський президент (який керує країною вже 20 років) під час спілкування з ветеранами Другої світової війни у Санкт-Петербурзі 18 січня, пише російський "Интерфакс".

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Один із ветеранів звернувся до лідера Кремля та попросив "розв'язати деякі проблеми, пов'язані з конституцією". Треба, мовляв, змінити статтю про повноваження президента, аби вони не "обмежувалися конкретним терміном".

Ветеран яскраво описав, яких "чудових успіхів" досяг Путін на чолі Росії, особливо, звісно, у царині оборони. Тож "щоб народ потім вирішив, продовжити роботу президента або звільнити його", конституцію слід скоригувати.

Путін у відповідь подякував ветерану за оцінку, але й зауважив: повертатися до такої практики – небажано.

Дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років, коли керівники держави один за одним, до кінця своїх днів залишаючись при владі, йшли з цієї влади, не забезпечуючи при цьому необхідних умов трансформації влади,

– сказав Путін.

Ми не беремося робити висновки, чи зібрався Путін піти з влади раніше "кінця своїх днів", але те, що трансформацію влади він почав уже зараз – це правда.

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Змінити процедуру призначення уряду: прем'єра, його заступників і міністрів буде затверджувати парламент.

По-новому призначати керівників силових відомств: президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації.

Перерозподілити повноваження між гілками влади: дати повноваження Державній раді звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.

Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 термінів поспіль: Путін начебто планує забрати слово "поспіль", тобто президент зможе бути на посаді 2 терміни максимум.

Кандидат у президенти повинен жити в Росії 25 років (зараз діє віковий ценз у 10 років).

Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

У 2024 році Путін не зможе – за чинною конституцією – балотуватися в президенти Росії.

Але після зміни основного закону Кремль (теоретично) зможе "обнулити" строки президентства попередніх лідерів країни, адже вони визначалися попередньою конституцією.

Іншими словами, у Володимира Путіна буде ще два терміни (12 років) "в запасі".

На цьому ж заході із ветеранами Володимир Путін говорив і про інші "тхорячі політичні цілі" (так він коментував резолюцію Європарламенту, у якій на СРСР покладено частину відповідальності за розв'язання Другої світової війни).