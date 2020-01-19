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      Путін здивував: виявляється, необмежений строк президентства – "погана практика"

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      Путін візначився різкими заявами щодо Другої світової / kremlin.ru

      Ветерани Другої світової попросили Путіна змінити конституцію, аби строк правління президента не був чимось обмежений. Путін відповів, що безстрокове правління вищих посадовців, як-от це було в СРСР, – "погана практика", до якої в Росії "повертатися небажано".

      Такі думки висловив російський президент (який керує країною вже 20 років) під час спілкування з ветеранами Другої світової війни у Санкт-Петербурзі 18 січня, пише російський "Интерфакс".

      Тим часом у Москві протестують через зміни Путіна до конституції: фото та відео

      Один із ветеранів звернувся до лідера Кремля та попросив "розв'язати деякі проблеми, пов'язані з конституцією". Треба, мовляв, змінити статтю про повноваження президента, аби вони не "обмежувалися конкретним терміном".

      Ветеран яскраво описав, яких "чудових успіхів" досяг Путін на чолі Росії, особливо, звісно, у царині оборони. Тож "щоб народ потім вирішив, продовжити роботу президента або звільнити його", конституцію слід скоригувати. 

      Путін у відповідь подякував ветерану за оцінку, але й зауважив: повертатися до такої практики – небажано. 

      Дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років, коли керівники держави один за одним, до кінця своїх днів залишаючись при владі, йшли з цієї влади, не забезпечуючи при цьому необхідних умов трансформації влади,
      – сказав Путін.

      Ми не беремося робити висновки, чи зібрався Путін піти з влади раніше "кінця своїх днів", але те, що трансформацію влади він почав уже зараз – це правда. 

      Путін змусив уряд РФ піти у відставку і хоче змінити Конституцію

      • Змінити процедуру призначення уряду: прем'єра, його заступників і міністрів буде затверджувати парламент. 
      • По-новому призначати керівників силових відомств: президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації. 
      • Перерозподілити повноваження між гілками влади: дати повноваження Державній раді звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.
      • Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 термінів поспіль: Путін начебто планує забрати слово "поспіль", тобто президент зможе бути на посаді 2 терміни максимум. 
      • Кандидат у президенти повинен жити в Росії 25 років (зараз діє віковий ценз у 10 років). 
      • Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

      У 2024 році Путін не зможе – за чинною конституцією – балотуватися в президенти Росії.

      • Але після зміни основного закону Кремль (теоретично) зможе "обнулити" строки президентства попередніх лідерів країни, адже вони визначалися попередньою конституцією.

      Іншими словами, у Володимира Путіна буде ще два терміни (12 років) "в запасі". 

      На цьому ж заході із ветеранами Володимир Путін говорив і про інші "тхорячі політичні цілі" (так він коментував резолюцію Європарламенту, у якій на СРСР покладено частину відповідальності за розв'язання Другої світової війни). 

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      18 січня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Володимир Путін СРСР Новини Росії Історія Новини політики Відставка уряду Росії
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