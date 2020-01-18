Тхорячі політичні цілі, – Путін розізлився через позицію євродепутатів щодо війни

У Росії вже вкотре обурились через торішню резолюцію Європарламенту, у якій на СРСР покладено частину відповідальності за розв'язання Другої світової війни.

Володимир Путін заявив, що євродепутати» не вміють читати, писати або не мають очей», слова російського президента цитує ТАСС.

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"А швидше за все це відбувається, виходячи з поточної політичної кон'юнктури, для того, щоб домагатися, вибачте за таке слово, якихось тхорячих політичних цілей", – заявив він.

Путін стверджує, що "протиставити цьому можна тільки правду». Тому Росія візьметься за створення архівного центру з документами про другу світову війну.

Ми знаємо, що відбувалося напередодні Другої світової війни достовірно, документально - не тільки по днях, а іноді навіть по годинах,

– переконує російський президент.

Путін у відповідь на позицію Європарламенту раніше заявляв, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до початку Другої світової війни.

Скандал із Польщею через війну

Протягом останнього часу російський президент зробив кілька скандальних заяв про Другу світову війну у бік Польщі, чим викликав критику польської влади.

24 грудня на розширеній колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею "і "поганню" та звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.

Путін також сказав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі"була вже десь на польсько-румунському кордоні" "розмовляти на цю тему не було з ким".

У відповідь на це до МЗС викликали посла Росії в Польщі Сергія Андреєва . Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд і керівна партія "Право і справедливість" відстоюватимуть правду та історичну пам’ять.

Водночас у парламенті країни готують закон, який заборонятиме Кремлю поширювати свою пропаганду та брехню щодо польської історії.

Польща також заявила, що є готовою вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову. Головний рабин Польщі також прокоментував заяву Путіна, назвавши її вирваною з контексту.