19:46
18 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дружина Мішустіна – мільйонер. Російське ТБ під загрозою
      Вєсті Кремля
      21:39, 17 січня
      Вєсті.UA: Аваков топить Гончарука. "Полуничка" для Киви
      Вєсті.UA
      19:42, 17 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Тхорячі політичні цілі, – Путін розізлився через позицію євродепутатів щодо війни

      1522 Читать новость на русском
      Путін розізлився через позицію євродепутатів щодо війни / ТАСС

      У Росії вже вкотре обурились через торішню резолюцію Європарламенту, у якій на СРСР покладено частину відповідальності за розв'язання Другої світової війни.

      Володимир Путін заявив, що євродепутати» не вміють читати, писати або не мають очей», слова російського президента цитує ТАСС.

      Знайте більше: Шлях Росії до нормалізації відносин з ЄС йде через окуповані території України, – уряд Польщі

      "А швидше за все це відбувається, виходячи з поточної політичної кон'юнктури, для того, щоб домагатися, вибачте за таке слово, якихось тхорячих політичних цілей", – заявив він.

      Путін стверджує, що "протиставити цьому можна тільки правду». Тому Росія візьметься за створення архівного центру з документами про другу світову війну.

      Ми знаємо, що відбувалося напередодні Другої світової війни достовірно, документально - не тільки по днях, а іноді навіть по годинах,
      – переконує російський президент.

      Путін у відповідь на позицію Європарламенту раніше заявляв, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до початку Другої світової війни.

      Скандал із Польщею через війну

      Протягом останнього часу російський президент зробив кілька скандальних заяв про Другу світову війну у бік Польщі, чим викликав критику польської влади.

      • 24 грудня на розширеній колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею "і "поганню" та звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.
      • Путін також сказав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі"була вже десь на польсько-румунському кордоні" "розмовляти на цю тему не було з ким".

      У відповідь на це до МЗС викликали посла Росії в Польщі Сергія Андреєва. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд і керівна партія "Право і справедливість" відстоюватимуть правду та історичну пам’ять.

      Водночас у парламенті країни готують закон, який заборонятиме Кремлю поширювати свою пропаганду та брехню щодо польської історії.

      Польща також заявила, що є готовою вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову. Головний рабин Польщі також прокоментував заяву Путіна, назвавши її вирваною з контексту.

      Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      4568
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Історія Євросоюз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Коломойський намагається "збити Гончарука": репутаційні удари по уряду
      Анна Калюжна 84
      сьогодні , 19:00 Багато грошей використовують не так і не там, – Нобель з економіки про причини злиднів
      Світові Медіа 212
      сьогодні , 17:08 Як зрозуміти, що ви класні батьки: пояснення психолога
      Марія Бондар 7889
      16 січня , 11:06 Легалізація грального бізнесу: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні
      Василь Денисюк 3533
      сьогодні , 18:04 Переклав відповідальність на Зеленського: для чого Гончаруку епопея з відставкою
      Антон Голобородько 3560
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук