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      Хорьковые политические цели, – Путин разозлился из-за позиции евродепутатов относительно войны

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      Путин разозлился из-за позиции евродепутатов относительно войны / ТАСС

      В России в очередной раз возмутились из-за прошлогодней резолюции Европарламента, в которой на СССР возложена часть ответственности за развязывание Второй мировой войны.

      Владимир Путин заявил, что евродепутаты не умеют читать, писать или не имеют глаз, слова российского президента цитирует ТАСС.

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      "А скорее всего это происходит, исходя из текущей политической конъюнктуры, для того, чтобы добиваться, извините за такое слово, каких хорьковых политических целей", – заявил он.

      Путин утверждает, что "противопоставить этому можно только правду». Поэтому Россия возьмется за создание архивного центра с документами о второй мировой войне.

      Мы знаем, что происходило накануне Второй мировой войны достоверно, документально не только по дням, а иногда даже по часам,
      – убеждает российский президент.

      Путин в ответ на позицию Европарламента ранее заявлял, что сговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь к началу Второй мировой войны.

      Скандал с Польшей из-за войны

      В последнее время российский президент сделал несколько скандальных заявлений о Второй мировой войне в сторону Польши, чем вызвал критику польских властей.

      • 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей "и "дрянью" и обвинил его в переговорах с Гитлером и согласованию с его антисемитскими взглядами.
      • Путин также сказал, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши "была уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему не с кем".

      В ответ на это в МИД вызвали посла России в Польше Сергея Андреева. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство и правящая партия "Право и справедливость" будет отстаивать правду и историческую память.

      В то же время в парламенте страны готовят закон, который будет запрещать Кремлю распространять свою пропаганду и ложь относительно польской истории.

      Польша также заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй Мировой. Главный раввин Польши также прокомментировал заявление Путина, назвав его вырванным из контекста.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Евросоюз История
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