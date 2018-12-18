20:31
18 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Челябинский Париж. Рэп, наркотики и Путин
      Вєсті Кремля
      21:29, 17 декабря
      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, сегодня
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, 17 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      В России запретили показывать курсы валют на улицах

      321 Читати новину українською
      Путин утвердил новый запрет
      Путин утвердил новый запрет / vedomosti.ru

      В России президент Владимир Путин утвердил запрет на размещение на уличных табло информации о курсах валют.

      Об этом сообщает Meduza.

      Читайте также: Вмешательство Медведчука в украинские выборы: в ВР могут создать Временную следственную комиссию

      Известно, что запрет ввели поправками в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые Госдума Российской Федерации приняла 5 декабря, а уже 18 декабря его подписал Путин.

      Кроме того, Центробанк пояснил, что соответствующие поправки нужны для борьбы с незаконными точками обмена валюты. Авторы законопроекта считают, что с помощью уличных табло такие пункты заманивают людей, в то время как банки обычно размещают информацию о курсах валют внутри помещений.

      Ранее 24 канал сообщал, что Госдума дала Владимиру Путину право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. К таким прежде всего относятся граждане Украины.

      Теги: Новости России Деньги Владимир Путин Курсы валют
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ветеран-дизайнер про животный страх, мифы и пользу губки для обуви
      сегодня , 20:00 Ветеран-дизайнер про животный страх, мифы и пользу губки для обуви
      Євгенія Мазур 30
      Хвора фантазія Чичеріної і реальні цифри: як Україна виграла від заборони в'їзду російським
      сегодня , 19:04 Хвора фантазія Чичеріної і реальні цифри: як Україна виграла від заборони в'їзду російським
      Наталя Ромашова 1282
      Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      14 декабря , 09:59 Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      Международные политические итоги 2018: ключевые события в мире
      сегодня , 18:00 Международные политические итоги 2018: ключевые события в мире
      Євгенія Мазур 117
      Зачем народу бесполезный Путин и почему все бросили Трампа
      сегодня , 17:30 Зачем народу бесполезный Путин и почему все бросили Трампа
      Іван Яковина 289
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Что почитать: топ-5 книг 2016 года от Билла Гейтса
       9 декабря 2016 , 23:17
      В Венгрии начались массовые протесты из-за победы правящей партии
       14 апреля , 23:42
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Топ-5 городов мира, где дороже всего продают недвижимость
       сегодня , 20:37
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук