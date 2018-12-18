В России запретили показывать курсы валют на улицах

В России президент Владимир Путин утвердил запрет на размещение на уличных табло информации о курсах валют.

Об этом сообщает Meduza.

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Известно, что запрет ввели поправками в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые Госдума Российской Федерации приняла 5 декабря, а уже 18 декабря его подписал Путин.

Кроме того, Центробанк пояснил, что соответствующие поправки нужны для борьбы с незаконными точками обмена валюты. Авторы законопроекта считают, что с помощью уличных табло такие пункты заманивают людей, в то время как банки обычно размещают информацию о курсах валют внутри помещений.

Ранее 24 канал сообщал, что Госдума дала Владимиру Путину право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. К таким прежде всего относятся граждане Украины.