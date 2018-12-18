У Росії заборонили демонструвати курси валют на вулицях

У Росії президент Володимир Путін затвердив заборону на розміщення на вуличних табло інформації про курси валют.

Про це повідомляє Meduza.

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Відомо, що заборону ввели поправками в закон "Про валютне регулювання та валютний контроль", які Держдума Російської Федерації прийняла 5 грудня, а вже 18 грудня її підписав Путін.

Крім того, Центробанк пояснив, що відповідні поправки потрібні для боротьби з незаконними точками обміну валюти. Автори законопроекту ввжають, що за допомогою вуличних табло такі пункти заманюють людей, у той час як банки зазвичай розміщують інформацію про курси валют всередині приміщень.

Раніше 24 канал повідомляв, що Держдума дала Володимиру Путіну право визначати категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які можуть подати заяву на отримання російського громадянства в спрощеному порядку. До таких найперше належать громадяни України.