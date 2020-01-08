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      Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за аварии украинского самолета в Иране

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      Путин выразил соболезнования из-за аварии украинского самолета в Иране / ТАСС

      Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране.

      Также глава Кремля отправил телеграмму президенту Ирана Хассану Рухани, об этом сообщается на сайте российского президента.

      О главном: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек – последние новости, фото, видео

      Отметим, что Зеленскому и Рухани Путин переданные отдельные телеграммы.

      На аварию Boeing 737 в Иране отреагировали европейские лидеры. В частности, соболезнования выразила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Присоединилось также и посольство США в Украине.

      Отметим, что Пейчинович-Бурич стала первой из иностранных лидеров, кто обратился с соболезнованиями к Украине.

      Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.

      • Жертвы: никто не выжил. По предварительным данным, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди пассажиров было 2 украинца.
      • Предварительные причины: причина падения самолета, озвученная иранскими службами, – неисправность двигателя. МИД Украины эту информацию пока не подтверждает и отмечают, что причина может быть другая. Сначала посольство Украины и Иране, как и сам Иран, отрицали возможность факта попадания ракеты. Впоследствии эту информация убрали со страниц.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости политики Новости России Владимир Зеленский Владимир Путин
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