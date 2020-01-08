Путін висловив співчуття Зеленському через аварію українського літака в Ірані
Володимир Путін надіслав Президенту України Володимиру Зеленському телеграму зі співчуттями через авіакатастрофу українського літака в Тегерані.
Також очільник Кремля надіслав телеграму президентові Ірану Хассану Рухані, про це повідомляють на сайті російського президента.
Про головне: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей – останні новини, фото, відео
Зазначимо, що Зеленському та Рухані Путін надіслам окремі телеграми.
На аварію Boeing 737 в ірані відреагували європейські лідери. Зокрема, співчуття висловила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Долучилось також і посольство США в Україні.
Зазначимо, що Пейчинович-Бурич стала першою із закордонних лідерів, які звернулися зі словами співчуття до України.
Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.
- Жертви: ніхто не вижив. За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед пасажирів було 2 українців.
- Попередні причини: причина падіння літака, озвучена іранськими службами, – несправність двигуна. МЗС України цю інформацію наразі не підтверджує і зазначають, що причина може бути інша. Спочатку посольство України і Ірані, як і сам Іран, заперечили можливість факту влучання ракети. Згодом ця інформацію забрали із сторінок.
- Реакція України: президент Володимир Зеленський перервав свій візит до Оману та повертається до Києва. Глава держави висловив співчуття сім'ям загиблих.
- При РНБО за його дорученням створили оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані. Зеленський також доручив відкрити кримінальне провадження. Офіс Генерального прокурора вже вніс дані про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.