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      Путін висловив співчуття Зеленському через аварію українського літака в Ірані

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      Путін висловив співчуття через аварію українського літака в Ірані / ТАСС

      Володимир Путін надіслав Президенту України Володимиру Зеленському телеграму зі співчуттями через авіакатастрофу українського літака в Тегерані.

      Також очільник Кремля надіслав телеграму президентові Ірану Хассану Рухані, про це повідомляють на сайті російського президента.

      Про головне: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей – останні новини, фото, відео

      Зазначимо, що Зеленському та Рухані Путін надіслам окремі телеграми. 

      На аварію Boeing 737 в ірані відреагували європейські лідери. Зокрема, співчуття висловила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Долучилось також і посольство США в Україні.

      Зазначимо, що Пейчинович-Бурич стала першою із закордонних лідерів, які звернулися зі словами співчуття до України.

      Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.

      • Жертви: ніхто не вижив. За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед пасажирів було 2 українців.
      • Попередні причини: причина падіння літака, озвучена іранськими службами, – несправність двигуна. МЗС України цю інформацію наразі не підтверджує і зазначають, що причина може бути інша. Спочатку посольство України і Ірані, як і сам Іран, заперечили можливість факту влучання ракети. Згодом ця інформацію забрали із сторінок. 
      • Реакція України: президент Володимир Зеленський перервав свій візит до Оману та повертається до Києва. Глава держави висловив співчуття сім'ям загиблих. 
      • При РНБО за його дорученням створили оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані. Зеленський також доручив відкрити кримінальне провадження. Офіс Генерального прокурора вже вніс дані про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
      Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики Новини Росії Іран Володимир Зеленський Володимир Путін
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