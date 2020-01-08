Путін висловив співчуття Зеленському через аварію українського літака в Ірані

Володимир Путін надіслав Президенту України Володимиру Зеленському телеграму зі співчуттями через авіакатастрофу українського літака в Тегерані.

Також очільник Кремля надіслав телеграму президентові Ірану Хассану Рухані, про це повідомляють на сайті російського президента.

Про головне: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей – останні новини, фото, відео

Зазначимо, що Зеленському та Рухані Путін надіслам окремі телеграми.

На аварію Boeing 737 в ірані відреагували європейські лідери. Зокрема, співчуття висловила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Долучилось також і посольство США в Україні.

Зазначимо, що Пейчинович-Бурич стала першою із закордонних лідерів, які звернулися зі словами співчуття до України.

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.