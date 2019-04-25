Путин впервые прокомментировал выборы в Украине

Президент России Владимир Путин считает, что результаты выборов в Украине свидетельствуют о "полном провале политики" действующего президента Петра Порошенко.

На пресс-конференции во Владивостоке Владимир Путин сказал, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной, но "не может это делать в одностороннем порядке", пишет российский "Интерфакс".

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По поводу президентских выборов Путин сказал так:

Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко. Я уверен, что новая власть не может этого не понимать,

– подчеркнул он.

К слову, президент РФ еще пока не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Глава Кремля решил подождать первых шагов новоизбранного украинского лидера. Также у Путина подчеркнули, что пока ЦИК не обнародовала официальных итогов.

Сколько Кремль затягивает со своими поздравлениями:

– Виктор Ющенко победил 26 декабря 2004 года. Через 16 дней появилось официальное решение ЦИК. Через 25 дней Верховный суд Украины принял соответствующее решение, и тогда Владимир Путин поздравил Ющенко с победой.



– Виктор Янукович победил во втором туре 7 февраля 2010 года. Уже через два дня Дмитрий Медведев поздравил Януковича с "успехом". Через 7 дней появилось официальное решение ЦИК.



– Петр Порошенко победил в первом туре 25 мая 2014 года. Решение ЦИК появилось через 8 дней. Кремль впервые назвал Порошенко Президентом через 18 дней. Официальных поздравлений от Путина так и не было.