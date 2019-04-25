14:59
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, 24 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Путин впервые прокомментировал выборы в Украине

      423 Читати новину українською
      Путин о Зеленском и выборах президента в Украине 2019 - детали
      Путин впервые прокомментировал выборы в Украине / Фото из открытых источников

      Президент России Владимир Путин считает, что результаты выборов в Украине свидетельствуют о "полном провале политики" действующего президента Петра Порошенко.

      На пресс-конференции во Владивостоке Владимир Путин сказал, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной, но "не может это делать в одностороннем порядке", пишет российский "Интерфакс".

      Читайте также: Как Путин собирается выстраивать отношения с Украиной: в Кремле дали ответ

      По поводу президентских выборов Путин сказал так:

      Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко. Я уверен, что новая власть не может этого не понимать,
      – подчеркнул он.

      К слову, президент РФ еще пока не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Глава Кремля решил подождать первых шагов новоизбранного украинского лидера. Также у Путина подчеркнули, что пока ЦИК не обнародовала официальных итогов.

      Сколько Кремль затягивает со своими поздравлениями:

      Виктор Ющенко победил 26 декабря 2004 года. Через 16 дней появилось официальное решение ЦИК. Через 25 дней Верховный суд Украины принял соответствующее решение, и тогда Владимир Путин поздравил Ющенко с победой.

      Виктор Янукович победил во втором туре 7 февраля 2010 года. Уже через два дня Дмитрий Медведев поздравил Януковича с "успехом". Через 7 дней появилось официальное решение ЦИК.

      Петр Порошенко победил в первом туре 25 мая 2014 года. Решение ЦИК появилось через 8 дней. Кремль впервые назвал Порошенко Президентом через 18 дней. Официальных поздравлений от Путина так и не было.

       

      blog_ava
      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
      сегодня
      111720
      Теги: Украина – Россия Новости России Владимир Путин Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дело Труханова: одесские судьи пожалуются генпрокурору Луценко на антикоррупционных прокуроров
      сегодня , 14:14 Дело Труханова: одесские судьи пожалуются генпрокурору Луценко на антикоррупционных прокуроров
      Катерина Петренко 11
      Закон об украинском языке: что пишут о нем пользователи соцсетей
      сегодня , 13:30 Закон об украинском языке: что пишут о нем пользователи соцсетей
      359
      Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
      сегодня , 12:30 Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
      Олена Булан 1775
      Историческое решение: как на закон об украинском языке отреагировали политики и известные люди
      сегодня , 12:21 Историческое решение: как на закон об украинском языке отреагировали политики и известные люди
      965
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 12:20 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 10341
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Свободовцы запланировали на 1 января факельный марш в честь Бандеры
       30 декабря 2013 , 13:13 100
      Mercedes-Benz GLE испытали еще до презентации
       5 августа 2018 , 09:58
      Парижский автосалон 2018: когда, где и сколько стоят билеты
       15 сентября 2018 , 13:35
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук