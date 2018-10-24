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      Путин вводит санкции против Украины, чтобы нажать на пророссийские силы?

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      Путин хочет заставить пятую колонну объединиться?
      Путин хочет заставить пятую колонну объединиться? / Фото из открытых источников

      Предоставление Украинской единой поместной церкви Томоса, скорее всего, не связано с решением Путина о введении санкций против Украины. Одна из причин – выборы в Украине.

      Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      По словам эксперта, за каждой из энергетических компаний в Украине, в отношении которых могут быть введены санкции, стоят финансово-промышленные группы, соответственно конкретные олигархи и партии.

      Российские санкции, в первую очередь, могут обрезать финансирование пророссийских сил в Украине. Не исключено, что таким образом Кремль хочет заставить объединиться пророссийские крылья вокруг одного кандидата, поскольку сейчас их несколько. Это может быть частью влияния России на выборы в Украине. Потому что эти санкции можно было разработать и сразу ввести в действие, ударив таким образом по нам. Но Путин их сначала анонсирует. То есть дает время заинтересованным лицам подумать и подготовиться,
      – замечает Вигиринский.

      Как отмечает политолог, очень сомнительно, что Кремль рискнет полностью обрезать импорт энергопродуктов в Украину. Нефть, уголь, сжиженный газ, атомная энергетика – единственный сектор украинской экономики, введение санкций против которого мог бы нанести нашей стране серьезный удар.

      "Энергетика – критический импорт России в Украину, и немалая статья доходов экспорта для российского бюджета. Но одно дело сказать. Другое – ввести экономические санкции в отношении высокооборотных компаний Украины, с которыми Россия осуществляет хозяйственную деятельность. Поэтому Москва не станет вводить такие глобальные санкции. Не будет в этом перечне российских экономических энергетических гигантов. Это больше лозунги, по которым не будет конкретных действий. Санкции Кремля ограничатся символическим списком известных в Украине людей, которые выступают против агрессии России", – отметил политолог.

      Напомним, Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение "специальных экономических мер" в отношении Украины. Санкции вводятся якобы в ответ на недружественные действия Киева. Документ предусматривает создание перечня физических и юридических лиц, в отношении которых в Москве будут принимать меры. Однако в указе не указывается, о каких именно мерах идет речь – их еще предстоит разработать российскому правительству.

      Ранее, 2 мая 2018 года, Украина объявила о введении новых санкций против Российской Федерации. 27 сентября Украина ввела санкции против российских компаний, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Санкции Владимир Путин Оппозиционный блок
      Источник: 24 канал
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