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      Путін вводить санкції проти України, щоб натиснути на проросійські сили?

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      Путін хоче змусити п'яту колону об'єднатися?
      Путін хоче змусити п'яту колону об'єднатися? / Фото з відкритих джерел

      Надання Українській єдиній помісній церкві Томосу, швидше за все, не пов’язане з рішенням Путіна про введення санкцій проти України. Одна з причин – вибори в Україні.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      За словами експерта, за кожною з енергетичних компаній в Україні, щодо яких можуть бути введені санкції, стоять фінансово-промислові групи, відповідно конкретні олігархи і партії.

      Російські санкції, в першу чергу, можуть обрізати фінансування проросійських сил в Україні. Не виключено, що таким чином Кремль хоче змусити об’єднатися проросійські крила навколо одного кандидата, оскільки наразі їх кілька. Це може бути частиною впливу Росії на вибори в Україні. Тому що ці санкції можна було розробити і одразу ввести в дію, вдаривши таким чином по нам. Але Путін їх спочатку анонсує. Тобто дає час зацікавленим особам подумати і підготуватися,
      – зауважує Вігірінський.

      Як наголошує політолог, дуже сумнівно, що Кремль ризикне повністю обрізати імпорт енергопродуктів в Україну. Нафта, вугілля, скраплений газ, атомна енергетика – єдиний сектор української економіки, введення санкцій проти якого міг би завдати нашій державі серйозного удару.

      "Енергетика – критичний імпорт Росії до України, і немала стаття доходів експорту для російського бюджету. Але одна справа сказати. Інша – ввести економічні санкції щодо високообігових компаній України, з якими Росія здійснює господарську діяльність. Тому Москва не стане запроваджувати такі глобальні санкції. Не буде в цьому переліку російських економічних енергетичних гігантів. Це більше гасла, за якими не буде конкретних дій. Санкції Кремля обмежаться символічним списком відомих в Україні людей, які виступають проти агресії Росії", – зазначив політолог.

      Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ, який передбачає введення "спеціальних економічних заходів" щодо України. Санкції запроваджуються нібито у відповідь на недружні дії Києва. Документ передбачає створення переліку фізичних і юридичних осіб, щодо яких у Москві вживатимуть заходів. Однак в указі не зазначається, про які саме заходи йдеться – їх ще має розробити російський уряд.

      Раніше, 2 травня 2018 року, Україна оголосила про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. 27 вересня Україна ввела санкції проти російських компаній, які співпрацювали з проросійськими бойовиками.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Санкції Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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