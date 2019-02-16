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      Путин выразил свое недовольство относительно выборов в Украине

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      Путин выразил свое недовольство относительно выборов в Украине
      Путин выразил свое недовольство относительно выборов в Украине / Фото из открытых источников

      Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили президентские выборы в Украине, которые состоятся 31 марта.

      Путин пожаловался, что накануне выборов в Украине активизировалась антироссийская кампания. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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      "При обмене мнениями в отношении Украины Владимир Путин привлек внимание Эммануэля Макрона к антироссийской кампании киевской власти, которая активизировалась в контексте предстоящих в марте президентских выборов", – говорится в сообщении.

      Президент РФ заявил, что действия украинской стороны, в частности, запрет въезда российским наблюдателям на выборах, а также отказ от организации избирательных участков в России, противоречат "общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ".

      Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?
      Россия хочет повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы.

      Посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

      8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости России Украина – Россия Владимир Путин Эммануэль Макрон
      Источник: 24 Канал
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