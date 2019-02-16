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      Путін висловив своє невдоволення щодо виборів в Україні

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      Путін висловив своє невдоволення щодо виборів в Україні
      Путін висловив своє невдоволення щодо виборів в Україні / Фото з відкритих джерел

      Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили президентські вибори в Україні, які відбудуться 31 березня.

      Путін поскаржився, що напередодні виборів в Україні активізувалась антиросійська кампанія. Про це повідомили у прес-службі Кремля.

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      "При обміні думками щодо України Володимир Путін привернув увагу Еммануеля Макрона до антиросійської кампанії київської влади, що активізувалася в контексті майбутніх в березні президентських виборів", – йдеться в повідомлені.

      Президент РФ заявив, що дії української сторони, зокрема, заборона в'їзду російським спостерігачам на вибори, а також відмова від організації виборчих дільниць в Росії, суперечать "загальноприйнятим демократичним нормам і принципам ОБСЄ".

      Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Росія хоче вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори.

      Через це посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

      8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення у РФ назвали "міркування безпеки" для своїх представників.

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      Теги: Новини України Еммануель Макрон Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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