Путин задумался над судьбой Медведева

Лидер на выборах президента России 2018 Владимир Путин заявил, что уже начал думать над тем, кто будет новым премьер-министром.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кроме того Путин, выступая в своем штабе 18 марта после завершения выборов, заявил, что пока не планирует никаких конституционных реформ.

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Путин добавил, что все объявления сделает после инаугурации.

Напомним, выборы президента состоялись в России в воскресенье, 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,56% голосов после обработки данных 95% протоколов участковых комиссий.