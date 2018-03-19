Путин задумался над судьбой Медведева
Лидер на выборах президента России 2018 Владимир Путин заявил, что уже начал думать над тем, кто будет новым премьер-министром.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Кроме того Путин, выступая в своем штабе 18 марта после завершения выборов, заявил, что пока не планирует никаких конституционных реформ.
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Путин добавил, что все объявления сделает после инаугурации.
Напомним, выборы президента состоялись в России в воскресенье, 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,56% голосов после обработки данных 95% протоколов участковых комиссий.
Источник: 24 Канал
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