Путін задумався над долею Медведєва

Лідер на виборах президента Росії 2018 Володимир Путін заявив, що вже почав думати над тим, хто буде новим прем’єр-міністром.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Окрім того Путін, виступаючи в своєму штабі 18 березня після завершення виборів, заявив, що поки не планує ніяких конституційних реформ.

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Путін додав, що всі оголошення зробить після інавгурації.

Нагадаємо, вибори президента відбулися в Росії в неділю, 18 березня. Чинний глава держави Володимир Путін набирає 76,56% голосів після обробки даних 95% протоколів дільничних комісій.